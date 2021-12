Recopilaron información en torno al retraso del pago del mes de diciembre 2021 a los maestros.

Justamente cuando la patrulla policial que custodiaba a la ministra de cultura Gisela Ortiz, quien llegaba al local de ese sector ubicado en el Malecón Tarapacá; los miembros de la policía y fiscalía anticorrupción se confundían entre todos, ingresando rápidamente al local de la dirección de educación.

Ya al interior de la Drel la fiscal anticorrupción Milagros Charpentier, acompañada de perito contable del ministerio público Lya García, procedió a solicitar la documentación pertinente para observar detenidamente qué había podido ocurrir con la falta de pago.

Horas más tarde se trasladaron al gobierno regional para en la oficina de planeamiento y presupuesto, verificar si las transferencias para el pago de los maestros se hicieron a tiempo o no. En la reunión con la policía y fiscalía anticorrupción, estuvo presente el asesor legal de la Drel Guillermo Noronha.

De otro lado, hasta la fecha el gobernador de Loreto Elisbán Ochoa, no se ha dignado en convocar a una conferencia de prensa donde explique qué es lo que realmente ha pasado en la situación de retraso en el pago, donde más de uno ve la comisión de presuntos delitos penales.

Brinda una que otra información a algún medio de prensa y nada más, lo cual no es dable ante la gravedad de los hechos que han generado una protesta grande de los maestros y la indignación popular que se identifican con los docentes. “Que se sancione a los responsables” dice Ochoa Sosa.

¿A los responsables? Entonces las autoridades de control tendrían que empezar por él ya que, no se debe haber olvidado; él es el jefe del pliego y asume todas las responsabilidades de Ley.

El órgano de control institucional de la dirección de educación ha emitido el informe 014-2021 sobre la vulneración de los principios de legalidad y especialidad cualitativa por el incumplimiento de pago de la remuneración del personal activo de la dirección de educación y Ugel Maynas.

“Situación identificada: Incumplimiento del pago de remuneración del personal activo de la Drel y Ugel Maynas en el mes de diciembre de 2021, afectaría el uso y destino de los recursos para el pago de remuneraciones, así como los principios de legalidad y especialidad cualitativa” dice OCI. (Luz Marina Herrera Lama).