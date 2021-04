Policía vestido de civil baila mostrando su arma de reglamento

Video fue difundido en las redes sociales



El SO3PNP Jordan Erick López Mozombite, fue grabado en un video mostrando su arma de reglamento y que pertenece al Estado, en una reunión social, en donde también, aparentemente participaban otros de sus colegas. El mencionado efectivo policial habría incurrido en la presunta conducta funcional indebida.

El agente policial no midió la consecuencia y empezó a manipular la pistola, incluso apuntando a una jovencita quien se encontraba junto a él y quién también sería miembro de la Policía Nacional del Perú de Iquitos.

La joven suboficial presagiando lo que más adelante se venía, empezó a cubrir su rostro con su mano, la cámara que le poncha le sigue hacia la parte de abajo y tampoco logra visualizar el rostro ya que la gorra negra con una cruz blanca cumplía la misma función.

Los acompañantes que no se les puede apreciar en el video, se les puede escuchar la manera como disfrutaban la actitud negativa del efectivo policial.

No se sabe con exactitud cuándo fue grabado el video. Pero lo que sí se tiene conocimiento, es que la mayoría de personas que se encontraban en el lugar eran policías de diferentes unidades, es decir, de tránsito, terna, escuadrón verde, entre otras.

El general de la policía no quiso pronunciarse al respecto. Sin embargo se supo también que había una sanción para estos suboficiales que además de haber estado realizando maniobras temerarias con un arma de fuego en una reunión, no respetaron la normatividad sanitaria contra la covid-19. En el video se puede observar que no llevaba puestos mascarillas y aparentemente se habría registrado aglomeraciones. El comando policial viene investigando el hecho. (C. Ampuero)