Policía sin tecnología

Por diversos temas sociales preocupantes reclamamos, llamamos a vigilia, nos expresamos en las redes sociales, y eso por supuesto que está muy bien, pero se nos estaría yendo de la mano el grave tema de la captación de menores loretanos.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Cacho Roncal, se ha referido a un tema que ya sabemos, pero que todavía falta darle más fuerza para que nuestro tesoro más grande que son nuestros niños, niñas y adolescentes, no sigan siendo secuestrados por la mafia de tratantes de personas.

Nos recordó que en Loreto existe una inmensa captación de menores con fines de trata de personas y otras acechanzas, por lo que resulta incomprensible, inaceptable, que no exista una División Policial de Alta Tecnología.

En un reciente operativo han tenido que intervenir miembros de la policía de alta tecnología de Lima que coordinaron con la Policía y la Fiscalía de Loreto, y lograron capturar a tratantes de personas que actúan acá en la región con pornografía infantil.

Están destruyendo a nuestra infancia y la captación es inmensa, y esto, acaso, no nos indigna. El general PNP además ha recomendado a los profesores, padres y madres de familia alerten a los escolares, a sus hijos en el sentido que hay páginas web muy peligrosas. Que pueden ser captados por sujetos y hacerles mucho daño.

También recomendó que los adultos deben cuidar a los menores de la modalidad “grooming”, para captar a menores a través de las redes sociales. Esto se trata de que el captador crea un perfil falso en Facebook con características de un menor de edad. Entabla amistad y capta su confianza y le va pidiendo fotos cada vez más comprometedoras y amenaza con publicarlas, y sigue el chantaje.

Esta modalidad no es nueva, solo que está adaptada para que se realice utilizando la nueva tecnología de comunicación. Es por eso y para el trabajo de investigación que se necesita en Loreto una división policial de alta tecnología.