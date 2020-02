Policía presta garantías durante diligencia de recuperación de predio en Nauta

Operativo policial se desarrolló en horas de la mañana de ayer

Un contingente policial de la Unidad Servicios Especiales, Departamento de Investigación Criminal, Escuadrón Verde y personal de la Comisaría Sectorial de Nauta con participación del representante del Ministerio Público, Abg. José Miguel Palacios Martínez, fiscal adjunto provincial de Loreto y el Abg. Erick García Linares, fiscales adjuntos provincial Loreto-Nauta, ejecutaron la diligencia de “Garantías policiales de recuperación extrajudicial de predios denominados Universidad Alas Peruanas, ubicado en Av. Circular Mz J1-Lote 1 con área de 13,000 M².

Ante la negativa de abandonar el predio usurpado por parte de una gran cantidad de personas, previo diálogo de exhortación con el representante del Ministerio Público y el jefe del operativo policial, procedieron a la diligencia en mención; logrando intervenir a Aldo Yumbato Barbarán (24) y a Yarita Perea Carijano (32), quienes fueron ubicados en el interior de dicho predio realizando al parecer actos vandálicos como lanzando bombas molotov, cascajos y objetos contundentes contra el personal policial interviniente; por lo que los efectivos policiales tuvieron que utilizar elementos disuasivos no letales en evidente principio de autoridad.

Asimismo, durante la ejecución del operativo en mención resultaron con heridas leves dos efectivos policiales como el suboficial de 2ª Julio del Águila Pisco y el suboficial 3ª Robert José Silva Ramírez pertenecientes a la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la IV Macro Región Policial Loreto.

Se destaca que durante el operativo policial en el interior del predio, lograron encontrar bombas molotov, machetes, objetos contundentes y otros elementos peligrosos que, al parecer, serían utilizados contra el personal policial interviniente.

Fue al promediar las 8 de la mañana aproximadamente que la diligencia en mención culminó habiéndose recuperado el predio, por lo que fue entregado a sus respetivos propietarios.

Posteriormente, a las 10 de la mañana, aproximadamente, varias personas se agruparon al frontis de la Comisaría Sectorial de Nauta, exigiendo la liberación de las personas intervenidas, los mismos que en forma desafiante manifestaron que de no acceder el pedido, adoptarían medidas radicales contra la Comisaría, Fiscalía y Municipalidad Provincial de Loreto Nauta.

Ante esta situación, en diálogo permanente con los manifestantes, se les conminó a deponer su actitud beligerante, quienes prontamente procedieron a retirarse señalando que estarían pendientes de las acciones que se ejecutarían con las personas intervenidas, a la espera de una respuesta a su pedido en forma pacífica. (C. Ampuero)