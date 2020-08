Policía Nacional interviene a más de 40 personas que tomaron local de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Todos ellos fueron trasladados hasta el departamento de investigación criminal para las investigaciones respectivas

Ayer en horas de la mañana, un aproximado de 15 personas, al parecer, simpatizantes de José Martín Arévalo Pinedo, alcalde suspendido de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, vestidos con uniforme de Serenazgo de la mencionada municipalidad y otros de civil simulando realizar trámites administrativos, ingresaron en la modalidad de “hormiga” a las instalaciones de dicha comuna, ubicado en la Av. José Abelardo Quiñones N°2371, quienes cerraron con cadenas y candados las puertas de ingreso, impidiendo el ingreso y salida del público usuario y de los trabajadores municipales, así como realizaron arengas orientados a Martin Arévalo como alcalde elegido por el pueblo.

Posteriormente, al promediar las 10:10 horas aproximadamente, efectivos policiales, personal policial de las Unidades de Servicios Especiales y/o Control de Multitudes y otras unidades de la IV Macro Región Policial Loreto, al mando del mayor Wilfredo Marrou Vásquez, a través de una pared rota ubicada por la calle América S/N, ingresaron a las instalaciones de la municipalidad, logrando intervenir a un aproximado de 70 personas, entre ellas, tres con arma de fuego, Sergio Norman Álvarez Núñez, quien tenía en posesión una pistola marca TANFOGLIO, calibre 9mm corto, con una cacerina abastecida con 10 municiones 9mm, y no presentaba tarjeta de propiedad y sin contar con licencia para portar de arma fuego; Orlando Sinarahua Canayo portaba un revólver, marca TAURUS, 38spl, abastecido con 3 municiones calibre 38, y tarjeta de propiedad N° PEAA-006EC50 y Fredy Vela Fumachi, tenía en su poder un revolver marca TAURUS, 38spl, abastecido con 3 municiones calibre38, Tarjeta de propiedad y licencia de arma N° 22769, los dos primeros serian policías en situación de retiro.

Sobre el particular, la Abg. Audrey Lachi Pinedo, fiscal provincial de la 5ta. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, levantó un Acta de Constatación y detalle de las personas intervenidas: Carmen Rosa Ordóñez Murayari, Jhen Lady García Mananita, Anahi Patricia Pérez Cayillier. Katherine Elizabeth Leiva Izaguirre, Dora Amparo Vigo de Zumaeta, Rocío de Jesús Ramírez Mego de Cárdenas, Zuly Alessandra Cárdenas Ramírez, Ingri Saldaña Tamani, Zujhan Helen Manrique Ahuite, Perla Murayari Córdoba, Luci Esmeralda Guerrero Cárdenas, Gabriela Lizeth Tuesta Flores y Blanca Elena Saavedra Ríos.

En tanto, varones intervenidos fueron identificados como Walter Hugo Del Guidice García, Kedri David Morey Sánchez, Jorge Alfredo Rodríguez Pérez, Jorge Alfredo Juan Germán Martín Quintana Lavalle, Walter Genaro Sánchez Ortiz, Yassir Alí Panduro Obitos, Hildemar Pinedo Armas, Gustavo Cortés Upiachihua, Luis Jhordan Flores Pinedo, Percy Omar Vargas Flores, Yasser Campos Cancino, Hjalder Pinedo Ponce, Alden Ivan Fachín Shahuano, Ray Antony Sánchez Núñez, Fernando Hernández Zumaeta, Carlos Rojas Jabad, David Torres Vela, Dan Alan Palla Tuanama, Luis Miguel Macka Meza, Juan Carlos Padilla Neyra, Hildemaro Cárdenas Pizango, Héctor Javier Ruiz Vásquez, Mario Manuyama Icomena, Iván Antonio Nájar Torrejón, Kike Panaifo Lanaro, Antony Ron y Antony Vallez Holff, Daniel Arturo Tamani Silvano, Robinson Sifuentes Ríos, Alensander Burgos Cabrera, Enrique Ramírez Armas, Enrique Torres Acosta, Robinson Torres Vela, Milton Percy Rojas Manuyama, Jhanio Jhosiel Tamani Torres, Hauber Rodríguez Altamirano, Hugo Apuela Mananita, Guillermo Favio Álvarez Rodríguez, David Torres Vela, Manuel Rucoba Fasabi, Ángel David Navarro del Águila, Jervis Christopher Sifuentes Rojas, Livio Alfonso Lozano Guevara, Henry Peñafiel Salas, Carlos Toribio Ruíz López, Erick Arévalo Pacaya, Fidel Mori Quiroz, Christopeher Cabrera Cenepo, Edward Saboya Rengifo y Percy Héctor Zúñiga Pastor.

Al promediar las tres de la tarde aproximadamente, las autoridades del Ministerio Público y los efectivos policiales culminaron las diligencias de acuerdo a ley, quienes con la documentación de todas las personas intervenidas fueron puestos a disposición a la Unidad Especializada del Departamento de Investigación Criminal de la IV Macro Región Policial Loreto en calidad de detenidos por el presunto delito contra la tranquilidad pública y delito contra la paz pública- disturbios, para las investigaciones del caso.

Se destaca que José Martín Arévalo Pinedo, alcalde suspendido de la municipalidad de San Juan Bautista, es investigado por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico y otro; y venía cumpliendo la medida de comparecencia restringida dictada por la Sala Penal de Emergencias de la Corte de Loreto, que dispuso el cese de la cárcel preventiva, con la consiguiente orden de cumplir dicha comparecencia.

No obstante, el Ministerio Público ingresó requerimiento ante la Corte Superior de Justicia de Loreto, solicitando la revocatoria del cese de prisión preventiva, por el presunto incumplimiento del procesado de las disposiciones contempladas en la resolución de la Sala Penal de Emergencias.

En tanto, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Loreto llegó a confirmar, en segunda instancia, la prisión preventiva, por nueve meses, contra Martín Arévalo, quien permaneció en el penal desde el 12 de septiembre de 2019 (día de su detención), hasta el 12 de mayo de 2020, fecha en que fue excarcelado, tras haber requerido, a través de su abogado Víctor López Orihuela, el cese de esta medida cautelar en el contexto de la pandemia, dictamen que fue otorgado por la Sala Penal de Emergencias de la Corte de Loreto.

Sin embargo, su prisión preventiva vencía el 11 de junio de 2020; faltándole un mes para que cumpla los nueve meses impuestos. Y aunque que esta fecha ya transcurrió, no se contabiliza el tiempo en que estuvo libre. Por el contrario, el Ministerio Público solicitaba que el procesado debe cumplir el mes de prisión que restaba; para lo cual ha formulado dicho pedido de revocatoria ante el Poder Judicial de Loreto.

Del mismo modo, el pasado 27 de julio el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, a cargo de la Abg. Bethy Vilma Palomino Pedraza, declaró infundado el pedido del fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, Abg. Paul Michael Peralta Chota, sobre la prisión preventiva contra el investigado José Martín Arévalo Pinedo, alcalde suspendido de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, al no haber encontrado que éste haya incumplido las reglas de conducta impuestas y que por lo tanto debería continuar el proceso que se le sigue en libertad.

(PNP)