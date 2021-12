Vigilante logra hacer sonar la alarma y delincuentes huyeron sin nada.



Estuvo en el lugar y a la hora equivocada. El S3 Sergio Rengifo Aspajo, efectivo de la Policía Nacional del Perú, falleció en la Unidad de Atención Inmediata y de Maternidad- UPA de Tabatinga – Brasil, luego de recibir un disparo en el cuerpo tras ser testigo de un asalto a la sede del Banco de la Nación en la Isla Santa Rosa, frontera con Colombia y Brasil.



Primero fue llevado y atendido en el centro de salud de la localidad de Santa Rosa, pero debido a la precariedad médica de dicho lugar, fue trasladado a bordo de un deslizador hasta Brasil, en donde lamentablemente los médicos certificaron su deceso.



La información que tuvo acceso el diario “La Región”, fue que el agente policial, quien se encontraba de franco y vestido de civil, se percató del asalto. Su intuición de policía joven, hizo que se enfrentara, primero verbalmente contra los asaltantes sin poseer su arma de reglamento, es ahí que los hampones se dan cuenta que el agente estaba desarmado y mientras huían del banco, le disparan al efectivo policial.

Este medio de comunicación conversó vía telefónica con un testigo que estuvo dentro del mismo banco, que por obvias razones no será identificado, “eran cerca de las 5:30 de la tarde, el banco estaba a punto de cerrar y había algunas personas haciendo cola. Dentro de la cola se encontraban los asaltantes. Eran seis delincuentes, entre ellos una mujer, todos completamente armados. La mujer con uno de sus cómplices estaba cerca del vigilante, haciendo las veces de campana.



Cuando uno de los sujetos llega a la ventanilla, saca su pistola y grita: ¡esto es un asalto!. A todos los que estábamos dentro nos pusieron en el suelo. Al vigilante le ataron las manos y los pies y le empezaron a golpear. Luego a la cajera le llevaron al interior de la sede del banco para tratar de sacar el dinero.

Sin embargo, el vigilante sacó fuerzas de la nada y logró pararse y tocar la alarma. Esto puso en jaque a los delincuentes, que no sabían que hacer. Fue así que tras golpear al miembro de seguridad privada le quitaron su arma de fuego y tras dispararle salieron del lugar. Ahí afuera, lamentablemente se encontraba el policía que estaba de franco a quien le dispararon”, contó el testigo.

El colaborador señaló también que a los minutos la policía de la Isla Santa Rosa llegaron por el lugar y fueron tras los sospechosos. Cuando estaban por la playa, asaltantes y policías peruanos se enfrentaron en un fuego cruzado. Los agentes del orden lograron capturar a cuatro, de los presuntos integrantes de esta banda de asaltantes, entre brasileños y colombianos. Asimismo hirieron a uno de los sospechosos, por la gravedad de sus heridas, se encuentra internado en la Unidad de Atención Inmediata y de Maternidad- UPA de Tabatinga.

“Todo fue horrible. Todo sucedió en minutos. He vuelto a nacer, la verdad que estuve a un paso de la muerte. Los delincuentes sabían que en el banco se estaba moviendo dinero para el pago a los servidores públicos y el pago del bono Yanapay, entre otros. Pero lo que más me sorprendió y me dio escalofrío, es haber visto y escuchado por lo menos cuatro disparos que hicieron contra el vigilante. Afortunadamente ninguna bala alcanzó a tocarle. El hombre está vivo de milagro y fue llevado hasta el centro de salud de Santa Rosa debido a los golpes que sufrió. Todo fue de terror”, refirió el testigo.

Hasta el momento el comando de la IV Macro Región Policial de Loreto no se ha pronunciado y se espera que puedan realizar las diligencias y trámites respectivos para trasladar los restos del sub oficial hasta la ciudad de Iquitos. Sergio Rengifo, tenía dos años de servicio en la Policía Nacional del Perú y pertenecía a la promoción “Espartanos”. El día de hoy 18 de diciembre se cumplen dos años de haber egresado de la escuela de la policía. El agente policial deja en la orfandad a sus dos menores hijos, mientras tanto su familia exige justicia y que está muerte no quede impune. (C. Ampuero)