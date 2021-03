Policía interviene en local “La Fragata”

Por incumplimiento de norma sanitaria Covid-19



No es la primera vez que realizan fiesta en este local. Personal de la policía de la comisaría de Punchana, llegaron hasta el local “La Fragata”, para intervenir a todas las personas que se encontraban en el lugar incumpliendo las normas sanitarias de la Covid-19.

En el lugar se encontraban grabando el tema “No sé”, del grupo Explosión, cuyo invitado especial tenía, a la conocida “Uchulú”, quién llegó desde Pucallpa para grabar el videoclip de “El Orgullo Amazónico”.

Sin embargo, es importante mencionar, esta grabación tendría que haberse hecho solamente con los integrantes del conocido grupo musical y de su invitado, pero aprovecharon la coyuntura, para que personas ajenas a esta actividad, llegaran a este local, para divertirse y proceder a realizar una fiesta, denominada “Covid”.

Según los vecinos, el sonido de la música era tan fuerte que se escuchaba hasta sus viviendas. Es por esa razón que llamaron a los agentes del orden para que intervengan el lugar.

Cantidad de patrulleros y motorizados llegaron hasta dicho local de baile. En el lugar fueron intervenidos varias personas entre hombres y mujeres, los mismos, quiénes fueron trasladados hasta el estadio “Max Augustin”, en donde recibieron sus papeletas de sanción por no cumplir las disposiciones del gobierno central. (C. Ampuero)