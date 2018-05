Valorizado en más de 16 mil soles

El último lunes en horas de la mañana, personal de inteligencia operativa de la comisaría Moronacocha, por información de los agentes de inteligencia de la IV Macro Región Policial de Loreto, intervinieron a Juan Javier Calampa González de 41 años de edad, quien se encontraba en la balsa flotante “Olivia Grisel”, ubicado al margen derecho del río Itaya, en el distrito de Punchana.

Fuentes policiales informaron que en el lugar había un tanque flotante de metal en cuyo interior hallaron 1,060 galones de petróleo diesel, además de 15 cilindros de plástico de color azul de 60 galones de capacidad cada uno, haciendo un total de 870 galones de petróleo, lo cual a la vez hacían en un total de 1,930 galones de petróleo diesel.

Estos cilindros conteniendo combustible se encontraban sobre un bote de manera con su respectivo motor fuera de borda. Los efectivos policiales mencionaron que al momento de la intervención de dicho cilindros y del tanque flotante de metal conteniendo petróleo diesel, el intervenido no contaba con los documentos que acrediten su procedencia legal.

La policía constató además que el tanque flotante de metal no contaba con las garantías necesarias para su almacenamiento, constituyendo de esta manera un peligro latente para las personas que viven por inmediaciones del lugar.

Juan Javier fue intervenido por encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, peligro común en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización de combustible ascendiendo el monto de lo incautado a un aproximado de 16,405 soles.

De este operativo hicieron de conocimiento al fiscal de turno, abogado Diego Arista Meléndez, fiscal provincial de la 6ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, quién dispuso que se continúe con las diligencias investigatorias. Asimismo, hicieron de conocimiento a los representantes del OSINERGMIN, para que lleven a cabo las medidas correctivas del caso.

Por otro lado, se conoció que el responsable del establecimiento tendrá derecho a solicitar el levantamiento de la presente medida correctiva, acreditando que ha obtenido las autorizaciones establecidas en el marco normativo vigente para realizar actividades relacionadas al almacenamiento y comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.

(C. Ampuero)