Policía Fiscal incauta zapatillas por el presunto delito contra la propiedad industrial

Plan de Operaciones Fortaleza 2020 con nuevos resultados.



Agentes de la Policía Fiscal de la IV Macro Región Policial Loreto, en cumplimiento al dispositivo señalado, venían ejecutando patrullaje motorizado por diversas zonas de esta jurisdicción, en esta oportunidad a inmediaciones de la Av. Quiñones Km 3.5 en plena vía pública lograron intervenir el vehículo menor (motokar), color azul, con placa de rodaje 9092-8L, conducido por Jhony Eugenio Ruiz García (66), el mismo, que transportaba varios bultos como carga, por lo que se le informó el motivo de la intervención policial con su conocimiento y autorización procedieron a la verificación de los mismos, encontrando tres cajas de cartón color beige, forrado con plástico transparente color blanco, conteniendo gran cantidad de zapatillas deportivas, que llevaban impresas y bordadas, logos y signos distintivos de marcas debidamente patentadas por terceros; solicitando la documentación correspondiente, cuyo responsable manifestó no contar con los mismos, ante esta situación y por medidas de seguridad al encontrarse en plena vía pública para salvaguardar la integridad del personal policial interviniente y del propio intervenido; toda la mercadería junto al intervenido fueron trasladados hasta las instalaciones de policía fiscal con la finalidad de continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

A la unidad policial se hizo presente Edith Elvira Anton Caparichin de Ruiz (25), la misma que indicó ser la propietaria de la mercadería incautado, procediendo a la contabilización haciendo un total de 52 pares de zapatillas para damas, caballeros, de diferentes tallas, colores y modelos, los mismos que presentaban, logos, signos y distintivo de marcas debidamente patentadas por terceros como Puma, Adidas, Nike y Reebok; los cuales no contaban con la autorización de las patentes para comercializar dichas marcas, motivo por el cual procedieron con las diligencias de incautación del total de la mercadería ante la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales – contra la propiedad industrial, cuyo monto ascendería a 6 mil 240 soles, en tanto, las investigaciones se desarrollan con participación del representante del Ministerio Público de la 6ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas. (C. Ampuero)