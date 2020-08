Policía fiscal incauta productos de manufactura Brasilera contrabando “Garotos” y “Calabresa”

Productos decomisados ascenderían a más de 3 mil soles.

Agentes de ésta unidad especializada como consecuencia de de diversos patrullajes motorizado ejecutados por diferentes sectores de esta jurisdicción con la finalidad de prevenir ilícitos penales correspondiente a las funciones, a inmediaciones de Av. La Marina cerca del puerto Fluvial Ransa, lograron intervenir un vehículo menor (Trimovil de pasajeros), sin placa de rodaje, conducido por Trasey Javier Hidalgo Aricara (28), en cuya unidad transportaba un saco de polietileno color negro y dos cajas de cartón color beige, conteniendo en su interior productos de manufactura extranjera (Calabresas y Garoto), los mismos que no contaban con la documentación que acredite su ingreso legal al país; motivando su trasladado hasta las instalaciones de la Policía Fiscal para las investigaciones del caso.

En la mencionada unidad especializada en presencia del intervenido procedieron a la contabilización de los productos haciendo un total de 18 paquetes de plástico de aprox. 2.5 Km cada uno de calabresas marca Seara y 60 cajas color amarillo, conteniendo en su interior, bombones surtido de Garotos los mismos que no contaban con la documentación que acredite su ingreso legal al territorio peruano, por lo que procedieron a su incautación ante la presunta comisión del delito aduanero – Contrabando, los cuales ascenderían a un monto aproximado de 3mil 900 soles.

Asimismo, como esta esteblecido toda la mercadería incautada será internada los almacenes de la Sunat – Aduanas para su aforo, avalúo y liquidación de derechos a fin de determinar si sobrepasa las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para establecer si se configura delito y/o infracción aduanera.

En tanto, las diligencias se desarrollan con participación del representante del Ministerio Público de la 5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas

(C. Ampuero)