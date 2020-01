Policía fiscal incauta gran cantidad de prendas interiores valorizadas en más 13 mil soles

Responsable será investigado por la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales – contra la propiedad industrial.

Tras las disposiciones emanadas del Comando de la IV Macro Región Policial Loreto, durante un nuevo operativo, agentes de la policía fiscal lograron incautar gran cantidad de prendas de vestir.

La intervención se produjo a inmediaciones de la Av. Grau con José Gálvez en el distrito de Iquitos, al percatarse que un camión con placa de rodaje A2M-912, perteneciente a la empresa de transporte Señor de los Milagros E.I.R.L, conducido por Gianfranco Moz Saavedra (32), donde transportaba dos maletas de plástico color guinda y gris, por lo que in situ procedieron a la verificación de los mismos, encontrando prendas interiores – calzoncillos, los mismos que presentaban bordados, logos y signos distintivos de marcas debidamente patentadas por terceros, que no contaban con la documentación correspondiente, por lo que de inmediato toda la mercadería fue trasladada hasta las instalaciones de la policía fiscal para las investigaciones del caso.

A la unidad policial se hizo presente Juan Elmer Espinoza Pinedo (37), manifestando ser el propietario de la mercadería, en cuya presencia continuaron con las diligencias previstas, verificación y conteo total, ascendiendo a 669 calzoncillos de diferentes tallas, colores y modelos que presentaban bordadas, marcas debidamente patentadas Adidas, Calvin Klein y Boston, todos al parecer réplicas de las originales, los cuales no contaban con la autorización de las patentes para su comercialización, procediendo a su incautación ante la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales – contra la propiedad industrial, cuyo monto ascendería a 13 mil 380 soles.

Las diligencias se desarrollan con participación del representante del Ministerio Público de la 4ª Fiscalía Penal Corporativa de Maynas. (C. Ampuero)