Policía Fiscal incauta gran cantidad de cigarros en plena vía pública

Plan de Operaciones “Fortaleza 2020” con nuevos resultados durante operativo.

Un nueva intervención fue lo que movilizó a los agentes de la policía fiscal de la IV Macro Región Policial Loreto, como parte de las acciones desplegadas por diversos puntos críticos de esta jurisdicción con la finalidad de prevenir ilícitos penales correspondiente a las funciones propias de esta unidad especializada.

Este positivo accionar policial se registró en inmediaciones de la Av. La Marina cerca a la altura de la Base Clavero en plena vía pública, en circunstancias que un vehículo menor (Trimóvil de pasajeros), con placa de rodaje N° 3740-1L, color rojo, circulaba a excesiva velocidad, trasportando un saco de polietileno con franjas color azul, rojo y blanco, juntamente con una persona de sexo masculino, procediendo a la intervención, entrevistándose a Julián Rengifo Guzmán (59), el mismo que manifestó ser el propietario de dicha mercadería, con su conocimiento y autorización los agentes policiales procedieron a la verificación de la mercadería encontrando en el interior gran cantidad de paquetes de cigarros de manufactura extranjera (Contrabando); los mismos que ingresaron ilegalmente al país, toda vez que el intervenido no contaba con la documentación correspondiente que acredite su ingreso legal, motivo por el cual fueron trasladados hasta las instalaciones de la Policía Fiscal para las investigaciones del caso.

En dicha unidad policial, en presencia del intervenido procedieron al conteo total haciendo una cantidad de mil cajetillas de cigarros con el rotulado CARLYLE, productos de manufactura extranjera (Paraguay), los mismos que no contaban con la documentación que acredite su ingreso legal al territorio peruano, procediendo a su incautación ante la presunta comisión del delito aduanero – Contrabando, cuyo monto ascendería a un monto total de 5 mil 600 soles.

Toda la mercadería incautada será internada en la SUNAT – ADUANAS para su aforo, avalúo y liquidación de derechos a fin de determinar si sobrepasa las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para establecer si se configura Delito y/o Infracción

(C. Ampuero)