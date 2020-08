Policía Fiscal incauta enorme cantidad de cigarros de contrabando

Inescrupulosos intentan evadir cerco policial pero son intervenidos, muchos en plena vía pública.

Una nueva intervención policial se registró ayer al promediar las 18:30 horas en circunstancias que agentes de la policía fiscal realizaban patrullaje motorizado por diferentes sectores de nuestra ciudad con la finalidad de prevenir ilícitos penales correspondiente a sus funciones.

La intervención se registró a inmediaciones de la Av. Abelardo Quiñones Km. 4.5, logrando intervenir el vehículo mayor (camión), con placa de rodaje L1E-810, conducido por Denis Manuyama Bardales (31), el mismo que se encontraba transportando varios bultos como mercadería al momento manifestó ser el chofer de la empresa de transporte de carga Señor de los Milagros cargo E.I.R.L., a quien le informaron los motivos del accionar policial procediendo a la verificación de los bultos encontrando 03 cajas de cartón color beige, conteniendo en su interior gran cantidad de cajetillas de cigarros de manufactura extranjera (Contrabando); los cuales habrían ingresado ilegalmente al país al no contar con la documentación que acredite su ingreso legal, por lo fueron trasladados hasta las instalaciones de la unidad policial en mención para las investigaciones del caso.

A la unidad policial, se hizo presente Axel Arévalo Valles (47), quien dio a conocer ser el propietario de la mercadería, por lo que procedieron al conteo total de la mercancía contabilizando 1 mil 200 unidades de cajetillas de cigarros con el rotulado Hamilton y Carlyle productos de manufactura extranjera (Paraguaya), los mismos que no contaban con la documentación que acredite su ingreso legal al territorio peruano, procediendo a su incautación ante la presunta comisión del delito aduanero – contrabando, cuyo monto aproximado de lo incautado ascendería a la suma de 7 mil 500 soles.

Asimismo, toda la mercadería incautada será internada a la Sunat – Aduanas para su aforo, avalúo y liquidación de derechos a fin de determinar si sobrepasa las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para establecer si se configura delito y/o infracción aduanera.

Sobre esta intervención, las investigaciones se desarrollan con participación de representantes del Ministerio Público de la 5ta. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.

(C. Ampuero)