Policía encuentra sábana con sangre en la casa del menor implicado en la muerte del pequeño Elmer

También realizaron diligencias en el hospedaje “Las brisas” ubicado en el sector de Masusa

Ayer en horas de la tarde la fiscalía de familia, juntamente con personal policial de la IV Macro Región Policial de Loreto, llegaron a la casa del menor de 17 años, implicado en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, para continuar las investigaciones y diligencias con respecto a la muerte del menor Elmer Ríos de 11 años de edad.

Durante la diligencia y utilizando la prueba de luminol, los representantes del Ministerio Público y los peritos de la PNP, encontraron en el interior de dicho inmueble una sábana impregnada con sangre. Lo cual estaría comprometiendo aún más en este caso, al menor de 17 años.

Posteriormente, en horas de la noche continuaron con las diligencias; en esta oportunidad, los peritos de la oficina de criminalística y los presentantes del Ministerio Público se dirigieron hasta el hospedaje “Las brisas”, ubicado en la calle Los Rosales, en el sector de Masusa, en el distrito se Punchana.

Según fuentes, a las cuales tuvo acceso este diario, fue en este hospedaje donde habrían asesinado al menor. Asimismo, se conoció, también por fuentes fidedignas, que la madre del pequeño Elmer, pasaría de autora intelectual, a autora de los hechos. Durante las investigaciones se viene determinando que habrían sido 5 personas las que se ensañaron contra el menor de 11 años, faltando aún identificar a uno de ellos. Se supo que el menor fue vilmente asesinado, posteriormente descuartizado y puesto de un costal para luego ser llevado a un descampado.

Las autoridades hasta el momento no salen del asombro por la crueldad con la que actuaron estos sujetos en contra del menor.

Por otro lado el día domingo 9 de junio, se cumple el plazo establecido para la investigación por parte del ministerio público que dio la jueza Erika Ibérico. De no culminar en el tiempo establecido dichas investigaciones y diligencias, el sospechoso, Lesther Huayamba, quedaría libre. Esto se debería a que Huayamba no se encuentra en la ciudad y su presencia es importante para las investigaciones. El hombre debería haber estado en Iquitos el último domingo, pero ya pasaron varios días y no se puede realizar las diligencias sin su presencia, a pesar que hay una declaración que hizo en la comisaría de Tarapoto, todo este caso podría venirse abajo y el hombre quedaría en libertad.

Ante esta situación, la ciudadanía espera y exige a las autoridades, tanto a los representantes del poder judicial, Ministerio Público y a la Policía Nacional, que no dejen que este caso quede impune y que los responsables paguen con todo el peso de la ley por lo que le hicieron a este inocente niño.

(C. Ampuero)