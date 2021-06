Policía detuvo a presunto violador de menor de edad

Población molesta les gritaba a las abogadas que cómo podían defender a un violador de menor de edad.

La última noche del 17 de junio 2021 (7 y 30) en el domicilio ubicado en Prolongación San Antonio s/n Requena, fue capturado Ladislao Reátegui Caiña, quien desde hace meses era citado por la fiscalía provincial sin asistir. Por ello era buscado por la policía nacional ya que cuenta con una denuncia por el presunto delito contra la libertad sexual, violación a una menor de edad de iniciales D.M.M.M (14).

El padre puso la alerta ante la fiscalía para la detención y captura. El fiscal Marlon Eche Zapata, intervino el domicilio donde se encontraba el individuo. Luego fue conducido hasta el puesto policial donde quedó detenido. Anteriormente el denunciado era vinculado como un hombre de mucha confianza del exalcalde de Requena Marden Paredes Sandoval, quien fue burgomaestre en dos periodos 2011- 2018.

Y ahora el exalcalde sería uno de los abogados del denunciado quien a su vez es gerente general de la empresa “Lareca”, que ganó varias obras en la capital de Requena y otros distritos. Una última obra entregada fue la “Cruz del Peladillo”, en octubre 2018. Tenía que haber concluido en tres meses, pero hasta ahora no cumple por lo que la población está indignada.

Además, porque no confían en el fiscal Marlon Eche Zapata, quien le estaría dando libertad a Ladislao Reátegui, en las próximas horas. No confían porque años atrás fue asistente del juez William Leopoldo Alejos Cruz, juez que no resolvió las gruesas denuncias de presunta corrupción levantadas contra el ahora exalcalde de Requena Marden Paredes Sandoval.

Ayer la población molesta gritó a dos abogadas indicando que siendo mujeres cómo era posible que defiendan a un hombre que habría ultrajado a una menor de edad.