Policía debe investigar asesinato de médico peruano en Tabatinga-Brasil

Sicario con rostro cubierto le disparó 5 balazos al médico jefe del centro de salud de Santa Rosa, Carlos Santiago Medina Freitas.

Él laboraba en Isla Santa Rosa, pero tenía viviendo a su familia en la ciudad de Tabatinga Brasil.



Este medio de comunicación llegó hasta la frontera los primeros días del mes de febrero 2020, en esa oportunidad se buscó de inmediato al jefe del centro de salud para recoger el estado situacional de la IPRESS. Él no se encontraba, indicaron que estaba en Tabatinga porque su familia vivía allá. Nos dieron cita para el día siguiente.

En efecto, temprano estuvo en el centro y se le pudo entrevistar. Hoy se conoce su deceso a manos de un sicario, por lo que urge que no solo la policía federal de Brasil investigue, sino también la policía nacional del Perú.

No hay que olvidar que Isla Santa Rosa está separada de Leticia Colombia y Tabatinga Brasil, únicamente por el río Solimoes (Amazonas) cuyo cruce en bote no demanda más de 20 minutos. Un resumen de la entrevista captada en febrero 2020.

“El estado tiene que crear una política de salud de frontera”

– Expresó el médico jefe del centro de salud de la Isla Santa Rosa, Dr. Carlos Santiago Medina Freitas.

– Agregó que no pueden tratarlos con la misma política como tratan a los centros de Iquitos, Pebas, etc.

Comparando las fachadas de los hospitales de Tabatinga Brasil con el centro de salud de Santa Rosa, ubicado en el trapecio amazónico, uno puede darse cuenta de lo abandonada que está la salud en la parte peruana. Sobre el punto se dialogó con el médico jefe del centro.

“La verdad que sí existe un abandono grande. Los deslizadores y motores son importantes para hacer brigadas por las comunidades y no tenemos hace años, están inservibles. Sabemos que en el club caza y pesca hay uno nuevo, con motor y todo, pero no sabemos por qué no lo hacen llegar hasta acá. Ahora las evacuaciones que tenemos que hacer las hacemos en botes particulares y esto hace más de dos años. Todos conocen de esta realidad, pero nadie la cambia. Se hace necesario que se implemente un convenio con Tabatinga/ Brasil para no estar de manera informal llevando a los pacientes allá dando pena y lástima.

Eso compete al gobierno central, ya que es un trato de ministerio a ministerio”, habló el médico.

Imaginamos que acá solo hacen consultas, no vemos equipos para operaciones ¿o sí los hay?

-Cuando son partos normales, se hacen acá. Cuando son partos complicados tenemos que referirlos a Tabatinga. Si se piensa ir a Caballo Cocha que demanda 3 horas y media, pues se pone en riesgo la vida de la paciente. Se hace muy urgente que el Estado peruano cree una política de salud de frontera, no podemos regirnos con la misma política que se rigen en Iquitos, Pebas, etc. Nosotros somos una realidad diferente.

Casos difíciles van a Tabatinga, ellos no cobran ni un centavo. La actitud es solidaria, pero digamos que una solidaridad forzada, por humanidad. A ellos les cuesta caro atender a los peruanos porque ese dinero que sería para atender a un brasileño, lo destinan a un peruano. Se les sobrecarga con nuestros problemas. Y no pueden decir nada porque su legislación brasileña para que salga el sistema universal de salud, dice bien claro que el Estado es responsable de todo paciente brasileño o extranjero en territorio patrio. Desde que pisamos territorio en Brasil, ya somos responsabilidad de su Estado. Ese es un vacío legal en ellos que se puede acabar algún día y allí sí tendríamos un inmenso problema en Perú.

¿Y por qué no van a Colombia?

-Porque en Colombia tienen otro sistema de salud. Es casi privado, es muy caro. No está en su legislación lo que sí está en la brasileña.

Mencionó el médico haciendo un llamado para que los gobiernos atiendan a la comunidad de Bellavista Callarú, donde está la etnia Ticuna conformada por casi 3 mil habitantes y actualmente están en una situación paupérrima. “Hago un llamado desde acá para que vean por ellos, están prácticamente desprotegidos de todo y su salud no es buena. Su local se cae a pedazos y no cuentan con un equipo profesional médico”, refirió.