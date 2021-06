Policía de Protección de Medio Ambiente inmovilizan 1800 trozas de madera

Valorizada en más de dos millones de soles



1800 trozas de madera rolliza de la especie “cumala” y “capinurí” fueron inmovilizadas por las autoridades de un operativo conjunto el último fin de semana.

El hecho ocurrió en el patio de acopio de los diferentes aserraderos ubicados en la carretera Santa María, en el sector de “Masusa”, del distrito de Punchana.

Dicho operativo se ejecutó con participación de personal de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre “GERFOR”, Ing. Percy Cubas Perez y la representante del ministerio público, Abog. Alexandra Mendez Ortiz – de la fiscalía especializada en materia ambiental FEMA LORETO, por los diferentes Plantas de transformación primaria (aserraderos), ubicados en la mencionada zona.

Dicha diligencia tuvo como finalidad la de prevenir y contrarrestar Delitos Ambientales en la modalidad de Tráfico ilegal de producto forestal maderable.

Dicha diligencia tuvo como finalidad la de prevenir y contrarrestar Delitos Ambientales en la modalidad de Tráfico ilegal de producto forestal maderable.

Fue así que las autoridades constataron en un patio de acopio la cantidad de 3,000 trozas de madera rolliza de diferentes especies, los mismos que contaban con rumas con el pintado en los productos forestales maderables los permisos y/o concesiones forestales, haciéndose presente la persona de Christian Tobies Pezo (41), encargado de la empresa del área forestal denominado "Empresa Agroforestal Requena S.A.C", el mismo que hizo conocer que la cantidad de (1750) trozas de madera rolliza de las especies, "Copaiba", "Yacushapana", "Almendro", "Cachimbo", Huayruro", "Pasujil Ruro", "Copal", "Moena", Mohena Negra", "Quillosisa", "Quillovara", "Lagarto Caspi", "Huimba", "Azúcar Huayo", "Capirona", "Tangarana"", las mismas que fueron corroboradas por personal de la GERFOR, y siendo amparadas con las Guías de Transporte Forestal Nº 0000001, 0000003, 0000005, de la Concesión Forestal Nº 16-LOR-AA/PER-LOR-FMC-2021-008, cuyo titular es CC.NN "San Fernando, Guías de Transporte Forestal Nº 0000001, 0000005, , del Permiso Forestal Nº 16-LOR-DR/PER-FMC-2020; Posteriormente personal GERFOR, y personal policial procedieron al conteo total de los productos forestales maderables restante, habiendo un total de 1,800 trozas de madera rolliza de las especies "Cumala" y " Capinuri", los mismos que no contaban con el pintado ni las plaquetas que determine su procedencia legal, no haciéndose presente persona alguna que indique ser propietario y/o encargado de los mismos, lo que la R.M.P, dispuso su inmovilización del producto forestal maderable señalado, y que en el plazo de (05) días hábiles el personal de la GERFOR, determine su procedencia licita. Al no determinar su procedencia legal se realizará la interdicción de los mismos de acuerdo a lo señalado en el D.L Nº 1220.