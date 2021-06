Policía de Protección de Medio Ambiente incauta productos forestales

Valorizados en más de un millón de soles



Personal de la unidad de protección del medio ambiente de Loreto, realizó un operativo policial conjunto con participación del Ing. Víctor Aldo Rodríguez Flores, de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre, Abog. Marvin Loja Arévalo, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente y con apoyo de unidades móviles policiales, llegaron hasta el Centro Poblado Santa Clara – Distrito de San Juan Bautista, al Puerto principal en donde lograron constatar 08 boyas de productos forestales maderables (fustes), el mismo, que no contaba con marcas y/o códigos que determinen su procedencia, no encontrando al propietario o encargado.

Fue entonces que personal del Gerfor procedió a la cubicación e identificación de especies con resultado de (586) fustes de las especies Cumala, Shiringarana, Carahuanco, Quina Quina, con un volumen de 304.72 m3, equivalente a 129,201 pt, con un valor comercial de 1’162,800 soles.

El producto forestal quedó Inmovilizado y bajo la custodia de Sergio Huansi Pacaya (66), Agente Municipal del Centro Poblado Santa Clara – Distrito de San Juan Bautista.

(C. Ampuero)