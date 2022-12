Por el presunto delito de hurto de motocicleta en grado de tentativa



El fin de semana último, efectivos PNP de la comisaría Iquitos, en cumplimiento a sus funciones, cuando realizaban labores de patrullaje preventivo, lograron intervenir y detener en flagrancia delictiva a los sujetos identificados como Clever Guerra Barbarán (29) y Piero Burga del Águila (30), por encontrarse incursos en la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de tentativa de hurto de vehículo menor motocicleta. El accionar de los efectivos policiales, suboficial de 3ra PNP Christian Del Águila Celis y suboficial de 3ra PNP Deny Rey Valles Bacca, pertenecientes a la comisaría Iquitos, se produjo en circunstancias que se encontraban realizando patrullaje motorizado por las zonas de su responsabilidad, fueron alertados por información de canales de inteligencia, que a la altura de las inmediaciones de las calles Morona con Castilla, un sujeto de sexo masculino de tes blanca, quien se encontraba violentando la chapa de contacto de un vehículo menor motocicleta, sin placa de rodaje, marca, Yamaha, modelo T110 Crypton, color rojo con negro, con algún tipo de herramienta, el mismo que al notar la presencia policial, dejó dicho vehículo donde se encontraba estacionado, para después comenzar a darse a la fuga.

Se fue corriendo hacia la plaza Sargento Lores, lugar donde le esperaba otro sujeto de sexo masculino, abordó de un vehículo de alto cilindraje motocicleta, marca Yamaha, modelo, XTZ125, color negro, embarcándose a dicho vehículo, siendo estos sorprendidos por un vecino del lugar, quien obstruyó sus fuga empujándolos y provocando sus caída en dicha motocicleta, es así que encontrándose estos sujetos en el piso, vecinos del lugar comenzaron a agredirlos físicamente, por lo que el personal PNP intervinientes procedieron a detenerlos. Tras ser identificados como las personas que responden a los nombres de Clever Guerra Barbarán (29) y Piero Burga del Águila (30), procedieron a ponerlos a buen recaudo para evitar que sigan siendo agredidos, en el registro personal al primero de los nombrados no le encontraron objeto alguno y al segundo sujeto, le encontraron a la altura de su cintura lado derecho entre sus prendas íntimas y su cuerpo una (01) herramienta artesanal de metal en forma de “T”, con forro en el mango de cinta aislante de color negro, mismo que es usado por estos sujetos para violentar las chapas de contacto.

Por tal razón, procedieron a informar a dichas personas su intervención en flagrancia delictiva, seguidamente procedieron a verificar los vehículos menores motocicletas sin placa de rodaje, marca Yamaha, modelo T110 Crypton, color rojo con negro, motor E3J9E214490, serie LL8KE1540DB510650, y el vehículo motocicleta marca Yamaha modelo XTZ125 color negro motor E3N2E064030 y serie LBKE1807H0061995, dichos vehículos al ser consultado a la base de datos de la central policial del DEPROVE – Iquitos, dio resultado negativo para denuncia por hurto o robo.

Al ser trasladados y puestos a disposición de la Sección de Protección e Investigación de Robo de Vehículos del DEPROVE-Iquitos, encontrándose en dicha dependencia policial se hiso presente la persona de Jean Carlos Díaz Celis (35), con la finalidad de poner su denuncia por el hurto de su vehículo menor motocicleta sin placa de rodaje marca Yamaha modelo T110 Crypton, color rojo con negro, motor E3J9E214490, serie LL8KE1540DB510650, mismo que refiere haber dejado su vehículo estacionado en las intersecciones de la calles Morona con Ramón Castilla, para ingresar en el local de apuestas deportivas, para después de unos minutos salir y percatarse que su vehículo no se encontraba en el lugar, por tal motivo, se apersonó a la citada sede policial donde reconoció su vehículo.

Trascendió que el primero de los nombrados, Clever Guerra Barbarán (29), es de profesión abogado, quien es reincidente en la comisión de similar delito, el año 2020, luego de haber sido de-tenido en flagrancia delictiva, el juez penal de investigación preparatoria de Maynas, le concedió libertad condicional. Las investigaciones continúan. (C. Ampuero)