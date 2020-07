Policía de la comisaría Iquitos brindó seguridad por inmediaciones de El Pardo

Para impedir que personas ingresen a dicho local donde se realizaba un concierto virtual

Tras la intervención en el centro de convenciones El Pardo, la Policía nacional del Perú instaló por inmediaciones de este local un servicio policial en previsión a incumplimiento de las medidas de seguridad en la salud establecidas mediante el Decreto Supremo N° 118-2020-PCM, del 24 de junio del 2020.

El servicio policial tuvo la finalidad de prevenir, mantener y garantizar el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento a lo establecido por el mencionado decreto supremo, en donde indica textualmente que se suspenden: Fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión evento social, político, cultural y otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que ponga en riesgo de la salud pública.

Personal policial que se encontraba por inmediaciones de este local, inició su trabajo de seguridad y vigilancia desde la una de la tarde de ayer 28 de julio, en donde el comandante PNP Percy Pérez Elizalde, comisario de la comisaría Iquitos, dispuso que personal de la comisaría mencionada con el apoyo de personal use y de tránsito realizará los cortes a inmediaciones del centro de convenciones El Pardo con la finalidad de restringir el paso de vehículos y personas hacia dicho local, donde es el grupo musical Explosión tenía previsto realizar un evento musical en forma virtual, la misma que se dio inicio a las 4 de la tarde culminando a las 7:30 de la noche.

Para este evento, la policía tomó todas las previsiones del caso, respecto a la seguridad, no permitiendo el ingreso de personas con la finalidad de prevenir cualquier reunión o concentración de público en resguardo de la salud pública.

