Hasta el momento no se reportan daños a la propiedad pública ni privada



Histeria colectiva. Mientras el sur del país convulsiona, en la ciudad de Iquitos, todo está normal, por el momento. Gracias a Dios no se han registrado actos vandálicos y esperamos que así siga. Lo que algunos facinerosos están generando es una especie de histeria colectiva. Desde la semana pasada, sujetos de mal vivir, que la policía ya los tiene identificados vienen azuzando a supuestos saqueos en la zona comercial de la ciudad.

Esto ha hecho que comerciantes de la zona de la calle Prospero, Arica, Abtao, Aguirre, 09 de diciembre, entre otros, se organicen junto a la policía y serenazgo para no permitir que inescrupulosos hagan de las suyas, ante esta crisis que afronta el país y que se aprovechen de la coyuntura, para que provoquen caos en estos lugares.

“No vamos a permitir que estos delincuentes vengan acá. Les vamos a esperar con palos y fierros. Estamos saliendo de una pandemia, de una situación económica bárbara y estamos recuperándonos. Necesitamos vender, estamos en campaña navideña y no nos van a malograr el negocio. No estamos ajenos de lo que está sucediendo en el Perú. Apoyamos las luchas que son justas. Pero un grupito de ladrones no van a saquear nuestras cosas”, sostuvo un comerciante.

Entre tanto, personal de la Policía Nacional del Perú de la IV Macro Región Policial de Loreto, ha tomado el control de la zona comercial de Iquitos. También crearon un grupo “Élite” para dar seguridad a toda la ciudad. Los patrullajes son constantes e indicaron que las personas pueden acercarse a comprar sus cosas por las zonas antes mencionadas, sin ningún problema.

Para estos días están programadas marchas y movilizaciones en esta parte del país. Gremios y sindicatos de la ciudad, acordaron también en participar en el paro de 24 horas del 15 de este mes. Solo se pide que estas acciones de luchas sean pacíficas y que no haya ningún tipo de inconvenientes durante su desarrollo. (C. Ampuero)