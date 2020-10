Policía captura a sujeto en posesión de réplica de arma de fuego

Intervenido será investigado por el presunto delito contra la seguridad pública – peligro común – fabricación, comercialización, uso o porta de arma en agravio del Estado Peruano y la Sociedad.



Una positiva intervención es lo que se registró por parte de los efectivos policiales pertenecientes a la Unidad de Servicios Especiales – USE de la IV Macro Región Policial Loreto, quienes fueron designados para cubrir servicio de patrullaje preventivo a pie durante las noches a inmediaciones del Jr. Próspero jurisdicción de la Comisaría Iquitos.

La intervención se produjo cuando los agentes policiales realizaban dicho servicio policial, se percataron de la presencia de un sujeto que en actitud sospechosa transitaba por inmediaciones del Jr. Próspero con calle Abtao en el distrito de Iquitos, por lo que, aplicando el protocolo de identificación policial, los agentes policiales solicitaron su identificación el mismo que manifestó ser Cristian Brando Moscoso Braga (32).

Asimismo, durante el registro el intervenido portaba un canguro de lona color gris, en cuyo interior encontraron al parecer un arma de fuego – pistola, color negro, ante esta situación los agentes policiales observaron detenidamente el arma, concluyendo que se trataba de una réplica de arma de fuego (pistola); del mismo modo, le encontraron en posesión de la suma de 960 soles de dinero en efectivo, el mismo que no dio razón alguna de lo encontrado en su poder; por lo que fue trasladado hasta las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal como medida de prevención, quedando el intervenido en calidad de detenido, el mismo que será sometido a investigación con participación de la representante del Ministerio Público Abg. Rosa Edith Risco Inga.

(C. Ampuero)