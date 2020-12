Policía captura a sujeto conocido con el alias de “Koko”

Con amplio prontuario policial y judicial requerido por el juzgado penal de Pucallpa e Iquitos

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Iquitos – IV Macro Región Policial Loreto, lograron ubicar y capturar a Jorge Eli Sánchez Rodríguez (38), alias “Koko” o “Culón”, por registrar orden de a nivel nacional por la comisión del delito de Peculado, solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo – Pucallpa, asi como también, requerido por la Sala Penal liquidadora de Maynas, por la comisión del delito contra el patrimonio – robo de ganado.

Cabe indicar que de acuerdo a la investigación realizada por los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco y Tingo María, también lograron identificar al presunto cabeci-lla de la banda delincuencial “Los Topos del Oriente”, responsables del asalto al Banco de la Na-ción.

Jorge Elí alias “Koko” o “Culón” quien junto con otros siete sujetos ingresaron a la oficina del banco estatal ubicado en la avenida José Prado N° 315, el 9 de marzo de 2019, y se llevaron más de 800 mil y dólares.

Luego de 7 meses de analizar varios videos, los detectives determinaron que los delincuentes ingresaron por un local deshabitado aledaño al banco y abriendo forados se apoderaron del botín.

Para llevar a cabo el robo, días antes los delincuentes alquilaron una habitación en el Hotel Sumac, ubicado frente al banco para realizar el marcaje a la institución. Asimismo alquilaron un trimóvil con placa de rodaje 6957-BS para movilizarse.

Uno ingresó por la puerta del balcón del local deshabitado, abrió un forado por el techo y el cielo raso, e ingresó descendiendo al primer piso, donde rompió la puerta principal enrrollable para que ingresen sus cómplices.

Usando una gata hidráulica, tanques de oxígeno, balón de gas y otros implementos, abrieron el forado rompiendo la pared que colinda con el banco, ingresaron al área de comunicaciones y desactivaron los sistemas de seguridad y de video cortando los cables.

Tras asegurarse que no eran grabados, los ladrones se dirigieron a la caja fuerte que abrieron utilizando soldadura autógena y otras herramientas de perforación y sustrajeron S/ 791 178.40 y US$ 4217.

Los agentes ubicaron el trimovil usado por los ladrones durante el robo, determinaron que era alquilado y que el conductor era Jorge Elí, quien ya cuenta con orden de detención preliminar, al momento de ejecutar el allanamiento a su casa no lo encontraron.

(C. Ampuero)