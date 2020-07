Policía antidrogas se enfrenta a balazos con narcotraficantes en Loreto

No se registraron detenidos, ni baja por parte de los policías

Luego de un fuego cruzado entre narcotraficantes y agentes de la policía antidrogas del Perú, los efectivos lograron incautar cantidad de armamento de guerra, droga líquida e insumos químicos no fiscalizados, en pleno estado de emergencia. La policía manifestó que no hubo detenidos ni bajas dentro del equipo antidrogas de la PNP.

La interdicción de tráfico ilícito de drogas se registró en la provincia de Ramón Castilla, en la frontera entre Perú y Colombia, en el departamento de Loreto.

En conferencia de prensa, realizaron la presentación de lo incautado en diversos operativos entre el personal de las Fuerzas Armadas y Dirandro.

El Crnel. PNP Vic Steven Cárdenas del Pino, jefe de la dirección regional antidrogas de Loreto, manifestó que los operativos se registraron en 4 puntos de manera simultánea, en la zona en donde pululan sujetos que se dedican a la elaboración de droga en esta parte del país.

A bordo de un helicóptero, efectivos policiales se trasladaron al área donde se ubicó una infraestructura rústica de madera en el que se hallaban los laboratorios clandestinos, los mismos que fueron destruidos.

Todo el material incautado dio positivo para sulfato de cocaína y llevado a las instalaciones del departamento de investigaciones para que el Ministerio Público continúe con el caso.

(C. Ampuero)