Poder Judicial, representantes indígenas e instituciones públicas comprometidos en impulsar la justicia intercultural

A través del evento “Primer Encuentro Preparatorio para el X Congreso Internacional de Justicia Intercultural”, realizado en la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Primando un diálogo basado en el entendimiento y lográndose la concertación de ideas en las mesas de trabajo formadas por los diversos representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo ayer el Primer Encuentro Preparatorio para el X Congreso Internacional de Justicia Intercultural.

El auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto fue el recinto que albergó la activa participación de instituciones y organizaciones como fueron: Instituto Nacional Penitenciario – INPE, Defensa Pública, Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto del Ministerio de Cultura, Policía Nacional del Perú, Federación de Mujeres Kukama del Marañón – HUAYNAKANA, Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú – FENAP, Ronda Indígena de Manseriche, Organización de los Pueblos Indígenas del Sector Marañón – ORPISEM, La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, y jueces de la propia Corte de Loreto.

El evento inició a las 9 de la mañana con las palabras de bienvenida e inauguración del Mg. Javier Santiago Sologuren Anchante; Presidente de la Corte de Loreto; asimismo dieron la correspondiente apertura el líder Achuar Nelton Yankur Antish, y los magistrados Aldo Nervo Atarama Lonzoy y Fernando Bazán Cerdán, ambos, miembros de la Comisión de Justicia Intercultural, quienes además ofrecieron ponencias magistrales sobre “La Política de Justicia Intercultural del Poder Judicial” y “Penas privativas de la libertad para personas indígenas”. Otra importante exposición estuvo a cargo del juez superior, Dr. Aristo Wilbert Mercado Arbieto, quien abordó “El tratamiento judicial de los derechos colectvos de los pueblos indígenas”.

En la segunda jornada se conformaron dos mesas de trabajo multisectoriales con el objetivo de socializar las experiencias y retos actuales de la interculturalidad en el ámbito de la justicia. Así, el primer grupo, liderado por el Dr. Mercado Arbieto, indicó como principales conclusiones: la consulta previa no es eficiente, los dirigentes no conocen cómo formular proyectos, existe poca asesoría de antropólogos, presencia de intereses económicos particulares, presupuesto limitado para el trabajo con comunidades, falta de talleres informativos con pueblos indígenas, mejorar la autonomía comunal en justicia, se firman actas que no cumplen; debe darse una reducción de las penas privativas para pobladores indígenas, respeto en el uso de la lengua originaria y diferenciar el tipo de organizaciones indígenas.

Mientras el segundo grupo, cuyo facilitador fue el Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, expuso los siguientes aportes sintetizados: no se formula consulta previa, la tecnología es contaminada, se debe pensar en las futuras generaciones, la contaminación se queda en las comunidades indígenas (de 45 cuencas, sólo 3 se encuentran sin contaminar), los miembros del pueblo indígena no saben sobre los que se les consulta (consulta previa), incumplimiento de acuerdos, se precisa identificar a los representantes de pueblos indígenas por haber falsos representantes, el juez es garante de los derechos, las consultas deben respetar las costumbres e identidades, respeto a los bienes materiales e inmateriales, es vital el control de la constitucionalidad, se precisa un trabajo de investigación histórica y proyecto de amnistía, dar prioridad a casos donde estén involucrados indígenas, mayor capacitación, los jueces necesitan ir a los pueblos indígenas por pasantía, asimismo, deben estudiar lenguas aborígenes y conformar una comisión con miembros del poder judicial y comunidades indígenas.

La clausura del evento, estuvo a cargo de la representante Mariluz Canaquiri Murayari, miembro de la Federación de Mujeres Kukama del Marañón – HUAYNAKANA, quien reconoció la iniciativa: “es bueno que el Poder Judicial nos informe sobre los casos judiciales, las leyes sobre nuestros pueblos, y quedamos a la espera de que continúen estas capacitaciones. Yo tendré la oportunidad de compartir esta información con los miembros de mi organización”.

Por su parte, el juez superior, Aldo Nervo Atarama Lonzoy, quien integra la Comisión de Interculturalidad, destacó la importancia del evento “por haberse tratado temas cruciales en la administración de justicia para los hermanos indígenas que están en procesos judiciales”. Asimismo, refirió: “Ellos (pueblos indígenas) tienen costumbres diferentes y por desconocimiento se les suele “condenar” en muchos aspectos, como es la criminalización de sus acciones de protesta, como nos refirieron los representantes que participaron de este Encuentro; en ese sentido, este evento ha permitido un diálogo entre la justicia occidental y la justicia común”.

Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto