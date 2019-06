Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva a presuntos implicados en muerte de menor de 11 años

Corte de Loreto desarrolló eficientemente audiencias de emblemático caso.

Al promediar las 9:00 de la noche de ayer, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a cargo de la Jueza Erika Evanice Iberico Vega, llevó a cabo la lectura de la resolución de la audiencia sobre el caso del menor de 11 años que fuera secuestrado y posteriormente hallado muerto, dictaminándose 18 meses de prisión preventiva para los tres implicados, que son a su vez familiares de la víctima.

La audiencia para el pedido de prisión preventiva por 18 meses en contra de Arlene Paima Huayamba, madre de la víctima, Lesther Huayamba Chota y Velson Martín Chota Gastón, tíos de la víctima, por el presunto delito de secuestro extorsivo, inició a las 9:00 de la mañana de ayer, donde el Ministerio Público, representado por la Fiscal Provincial de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Maynas, Diney Inés Zamora Perea, realizó la lectura de todos los elementos de convicción (acontecimientos de los hechos), y solicitó 18 meses de prisión preventiva para los tres acusados, ya que los mismos no poseen ningún arraigo familiar, laboral o de otra índole que asegure la no existencia de peligro de fuga, en tanto, la Jueza a cargo decidió programar la audiencia de lectura de dictamen para horas de la noche debido a la amplitud del caso.

Al promediar las 8:00 de la noche se retomó la audiencia, la Jueza Ibérico Vega dio lectura a su resolución, dictaminando 18 meses de prisión preventiva para los tres implicados mientras duren las investigaciones.

No obstante, los abogados de los tres acusados se mostraron disconformes con la decisión de la Jueza, y anunciaron que apelaran a favor de sus representados en el plazo establecido por ley (Oficina de Imagen Institucional -CSJ Loreto).