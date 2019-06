Poder Judicial de Loreto ocupa primer puesto de la lista de cortes superiores que han aplicado efectivamente destitución a jueces que infringen la norma

Medidas de destitución son consideradas esenciales en la política de lucha contra la corrupción del Poder Judicial; y éstas vienen siendo aplicadas con rigor en Corte Superior de Justicia de Loreto.

Porcentajes son provistos por las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura a nivel nacional.

Accionar evidencia el compromiso de la Corte de Loreto en un momento en que la ciudadanía ha perdido la confianza en la mayoría de instituciones.

Sin “maquillar” o encubrir las cifras, de acuerdo a un informe periodístico del diario La República, en el 2018, la Corte Superior de Justicia de Loreto reportó un total de siete pedidos de destitución, que representan un porcentaje de 13%, situándose detrás de ella las Cortes de Callao, con el 9% y Cajamarca, con el 8%; hecho que evidencia una actuación que no blinda a jueces de la propia institución judicial, así como la lucha contra la corrupción.

Sobre el respecto, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Mg. Javier Santiago Sologuren Anchante indicó: “La labor de control, no sólo con magistrados, sino también con servidores judiciales, está orientada a no actuar con protección o impunidad ante hechos ilícitos”.

Por su parte, el magistrado Wilbert Aristo Mercado Arbieto, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Loreto, enfatizó que dicha cifra refleja un significativo avance para el Poder Judicial de Loreto y a su vez, destacó la actuación comprometida y firme del órgano de control: “No nos ha temblado la mano cuando se ha propuesto la destitución de algún juez; y ante cualquier hecho de corrupción vamos a actuar conforme al debido proceso, aplicando las medidas sancionadoras que correspondan”.

Cabe indicar que el valor de 13% alcanzado por la Corte de Loreto (año 2018) es referente a la cantidad de destituciones propuestas; sin embargo, éstas fueron aplicadas a tres magistrados. En el caso del ex juez Alexander Rioja Bermúdez, éste cuenta con cuatro propuestas de destitución; sumándose a su historial la sentencia condenatoria emitida por la Corte Superior de Justicia de Loreto por el delito de prevaricato, la misma que fue objeto de casación, pero que terminó siendo confirmada por la Corte Suprema de Justicia. (Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto)