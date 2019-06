Poder Judicial de Loreto dictó sentencia integral en caso ambiental

Ex consejero regional, Manuel Gastelú Rodríguez, escuchó lectura completa de su sentencia en penal. Se le impuso 05 años de cárcel y el pago de 100 mil soles de reparación civil.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Maynas dio lectura integral a la sentencia contra Luis Manuel Gastelú Rodríguez por ser autor del delito de tráfico ilegal de especies maderables, en agravio del Estado Peruano, en audiencia desarrollada el último martes 25 de junio, en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Iquitos, a razón de que se ordenó su traslado a dicho penal tras la audiencia de adelanto de fallo, la cual tuvo lugar la semana pasada.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Gastelú Rodríguez, ex consejero regional de Loreto, en el año 2012, solicitó permiso para la extracción de madera de un área privada cuya superficie superaba las 20 hectáreas, en el distrito de Jenaro Herrera, provincia de Requena, departamento de Loreto; no obstante, se terminó extrayendo 4 mil 600 metros cúbicos de recurso forestal prohibido.

La condena dictada por el juez Hesbert Benavente Chorres estableció cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, dado la condición de autoría del ex consejero como propio titular de un permiso forestal. Asimismo, se le impuso el pago de 100 mil soles como reparación civil, para ser pagada de forma solidaria con el otro imputado, Carlos Marcelo Zumaeta Vergara, a quien se le condenó a tres años de pena privativa de libertad suspendida, por ser autor del delito de información falsa contenida en informe. (Oficina de Imagen Institucional-CSJ Loreto)