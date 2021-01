Pobladores se sienten burlados por funcionarios de la municipalidad de San Juan

Por no cumplir con el mantenimiento de la calle Los Paucares



Pensaban que después de hacer la denuncia pública el último viernes, la calle Los Paucares iba a lucir de otra manera, sin embargo, se equivocaron y se sintieron burlados por parte de los funcionarios de la municipalidad de San Juan.

Los vecinos que viven por este sector de la zona sur de la ciudad, manifestaron que esperaron a los funcionarios y a los trabajadores el mismo viernes, sábado y domingo, pero brillaron por su ausencia.

Los pobladores esperaron con ansias para que esta calle entre en mantenimiento, pero lamentablemente continuarán en las mismas condiciones.

“Realmente nos sentimos burlados por las autoridades, en especial por el alcalde y funcionarios del municipio de San Juan, no es posible que vengan a darnos un antalginazo, estamos cansados de ver cómo motocicletas y motocarros se voltean con todos sus pasajeros en medio del barro. No queremos seguir viviendo en esta situación, es por eso que desde este medio exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que solucionen de una vez por todas, este problema”, sostuvo un vecino del lugar.

Los vecinos no descartan tomar acciones radicales, si es que las autoridades no toman cartas en el asunto y den solución lo más pronto posible a este grave problema.

(C. Ampuero)