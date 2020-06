Pobladores realizan aglomeraciones bajo la lluvia

En las afueras de los bancos de Iquitos

Iquitos amaneció con una torrencial lluvia y vientos fuertes. Nuevamente las personas que se encontraban haciendo cola para cobrar sus bonos y afp, no respetaron el distanciamiento social y se aglomeraron en las veredas, con la finalidad de protegerse del aguacero.

Otros, en cambio, se quedaron bajo la lluvia en plena via, cubriéndose con capotas y plásticos, para no perder sus puestos y manteniendo su lugar.

Sin embargo otras personas se pusieron debajo de las paraguas en grupos y tampoco respetaron el distanciamiento.

Tras este lamentable hecho, hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú para desalojar a estas personas que formaban aglomeraciones en las afueras de las entidades financieras.

Como se sabe el director Regional de salud de Loreto manifestó hace unos días, que el principal contagio del coronavirus en esta parte del país, se debe a las aglomeraciones de la cantidad de personas que llegan a los diferentes bancos de esta ciudad.

Sin lugar a dudas el contagio de coronavirus sigue latente en Iquitos. (C. Ampuero)