Trabajadores de Petroperú exigen intervención del gobierno

El 27 de noviembre del 2018 a la altura del Km 193 del Oleoducto Norperuano ramal norte, unas inescrupulosas personas produjeron una ruptura de aproximadamente 6 pulgadas en los ductos que transportan el crudo, causando gran daño al ecosistema del lugar, todo ello con la finalidad de extorsionar a la empresa Petroperú.

Los causantes de este repudiable hecho serían los pobladores de Mayuriaga, comunidad ubicada a poca distancia de la zona de la ruptura, en la provincia de Datem del Marañón, quienes exigen a la empresa Petroperú que contrate a los locales con un pago de 50 soles diarios, además de exigir disponer que empresas contratistas deben ingresar al área, pero como hasta el momento la petrolera no aceptó sus peticiones, los pobladores vienen impidiendo que se acerquen a la zona para proceder con la remediación ambiental, y el corte hecho en el ducto solo permanece sellado con una especie de parche que impide que el crudo siga dispersándose.

Esta situación también ha ocasionado que los 2 500 trabajadores que laboraban en esta zona fueran liquidados y desplazados a la ciudad, ya que la producción del Lote 192 actualmente se encuentra paralizada, lo cual no solo afecta a los trabajadores que se quedaron sin empleo, sino también significa un fuerte golpe a la economía loretana, debido a que el Lote 192 representa el 65% del ingreso regional por CANON petrolero.

Es por ello que los trabajadores afectados hacen un llamado para que el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) interceda en esta problemática, a fin de conseguir que los pobladores dejen de impedir la remediación ambiental en la zona, y así se pueda reestablecer la producción de petróleo.

“Esto está saliéndose de control, ha pasado ya mucho tiempo y hasta ahora no se ha podido empezar con la limpieza del lugar por causa de los propios pobladores, no se dan cuenta que ellos solos están afectándose con tal de querer disponer por encima de la empresa, afectando la economía regional, perjudicándonos a muchos trabajadores loretanos y de otras partes del país, y a nuestras familias”, expresó el Ing. Justin Valderrama, supervisor de producción del Lote 192.

(R. Graicht)