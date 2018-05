Y señalización para disminuir índice de accidentes

A lo largo de la carretera Santa Clara se encuentran ubicados diversos asentamientos humanos y caseríos tornándola una vía poblada a ambas lados; por eso, los moradores de esta zona exigen a las autoridades la iluminación y señalización de la misma para disminuir los accidentes de tránsito y la presencia de personas de mal vivir.

“Iluminación y ojos de gatos en la pista solo hay hasta antes del ingreso a Rumococha, después es totalmente oscuro y ni siquiera donde están las escuelas hay alguna señal; al ingreso de nuestro vecindario hay un enorme bache que hace perder el equilibrio a los conductores, pero cerca no hay ninguna señal que advierta de su presencia, por eso pedimos a la autoridad, como ya lo hicimos en documentos, que pongan señalizaciones hasta el término de la carretera y que coloquen postes de alumbrado público por lo menos donde hay viviendas”, expresó Marcial Huamán, dirigente de Rumococha.

El dirigente también señala que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista les prometió la construcción de veredas peatonales, pero hasta la fecha eso no se concretiza, “La municipalidad nos considera como zona rural, pero todo esto es zona urbana y gran cantidad de personas transitan todos los días por acá, pero como no hay veredas tenemos que caminar por la pista exponiéndonos a ser arrollados por los vehículos sobre todo en horas de la noche porque ni si quiera hay iluminación”, agregó Huamán. (R. Graicht)