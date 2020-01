Pobladores exigen construcción de la carretera Santo Tomás

Con quema de llantas bloquean carretera Iquitos-Nauta

Un grupo de pobladores de varios asentamientos humanos, bloquearon la carretera Iquitos-Nauta, exigiendo la construcción de la carretera Santo Tomás, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Los manifestantes quemaron llantas e impidieron el paso de vehículos mayores y menores hacia el centro de la ciudad y hasta la ciudad de Nauta

“Realmente estamos molestos por la postergación de la construcción de la carretera Santo Tomás, es por eso que un grupo de vecinos nos hemos levantado y tomamos la decisión de protestar en contra del alcalde de San Juan por haber dejado el proyecto y que la construcción pase a cargo del gobierno Regional de Loreto. El proyecto ya estaba listo, solo faltaba la ejecución del mismo, por eso es que ahora estamos sorprendidos que nos estén peloteando. Más de 5000 personas se ven afectadas con respecto a este eje carretero. Los pasajes son caros para salir desde el centro poblado de Santo Tomás hasta la carretera Iquitos-Nauta, por eso estamos en pie de lucha y nos vamos a claudicar hasta que no veamos hecho realidad la construcción de la carretera Santo Tomás”, refirió José La Torre, dirigente vecinal

La protesta se inició desde tempranas horas de la mañana de ayer. Los dirigentes indicaron además, que el proyecto de la construcción de la carretera ya está en manos del gobierno regional y de la municipalidad distrital de San Juan, por lo que piden que se ejecute la obra lo más pronto posible.

Si no hay una solución por parte de las autoridades tomarán medidas radicales.

(C. Ampuero)