Protestaron en el frontis del Gobierno Regional de Loreto.



Pobladores de cinco asentamientos humanos del distrito de Punchana en el que se ejecuta una obra de levantamiento de rasante, protestaron la mañana de ayer en el frontis del Gobierno Regional de Loreto, para exigir la culminación de la obra que se inició en agosto del año 2019.

El dirigente del asentamiento humano Pilar Nores, Gilmer Murayari, indicó que los problemas se deben a diferentes factores como la falta de materiales de construcción y el retraso en la remuneración de los trabajadores. Asimismo, señala que hasta la fecha solo hay un avance del 51%. A pesar de que la primera entrega estaba programada para el mes de abril.

“Estamos cansados de las mentiras del gobernador y los funcionarios, el pueblo no se va a quedar callado cuando se burlan en nuestra cara, estos problemas ya se han discutido antes, se había llegado a un acuerdo para evitar que sigamos en el lío por la falta de materiales y no se ha respetado”, declaró Murayari.

Por su parte, el dirigente del asentamiento humano Nuestra Señora de la Salud, Pablo Silvera, cuyos trabajadores de la obra decidieron paralizar desde el día martes debido al retraso en sus remuneración, indicó que por el poco avance de la ejecución la obra no podrá ser entregada en el mes de septiembre de este año como dice el plazo programado.

Horas más tarde, el dirigente Murayari, dió a conocer que tras la protesta, los dirigentes sostuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno Regional, entre ellos el gerente general Mario López, en el que se firmó un acta de acuerdos. Según Murayari, en el documento el GOREL se compromete a iniciar nuevamente la obra en un periodo máximo de 15 días.

La obra de levantamiento de rasante inició en el año 2019, pero producto de la pandemia por la Covid-19 se paralizó hasta el mes de septiembre del año 2021 en el que se reiniciaron los trabajos de ejecución. Los asentamientos humanos en los que se ejecuta la obra son: Pilar Nores, Nuestra Señora de la Salud, Glenda Freytas, 15 de Marzo y Simón Bolivar. (D.Rengifo)