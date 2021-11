Publicidad

Desde el día jueves en la noche están sin fluido.

Exigen la presencia del gerente general de Electro Oriente.



tAsí lo dio a conocer desde esa alejada provincia la conocida dirigente Lucila Alvarado, levantando la voz en nombre de todos los pobladores que están indignados con la empresa de energía que les factura de manera exorbitante por el servicio, siendo que dos de los motores de luz les fueron donados por un expresidente y un ex alcalde de Ucayali/Contamana.

“El pueblo de Contamana ha decidido tomar las instalaciones de Electro Oriente por los constantes cortes de fluido que estamos sufriendo y desde el día jueves en la noche que no contamos con el servicio.

Todo Contamana está absolutamente a oscuras. Ya estamos cansados del mal servicio, pedimos a la empresa dos motores nuevos para que se solucione este problema. Los 4 motores existentes ya han colapsado.

Otro problema es que nos cobran una energía eléctrica bien carísima acá, siendo que dos motores fueron donados. No es posible qué con nuestros propios motores ellos nos cobren un servicio demasiado alto. Todo eso ha hecho que el pueblo se levante.

Exigimos de manera urgente la presencia del gerente general de Electro Oriente. El administrador desde el mes de junio ha enviado un informe a Iquitos dando a conocer el estado deplorable en que están las máquinas. Y el gerente general no se ha dignado en buscar una solución. Él es responsable y debe venir a darnos una explicación.

Han enviado a un representante y dicen que están enviando repuestos para la reparación y den servicio en un 70%. El pueblo no acepta eso, ya no creemos en nadie. Queremos que venga el gerente y nos diga por qué si desde junio sabía del problema, no lo han solucionado.

Ahorita todo Contamana es una oscuridad, no hay Internet, mi celular, como el de la mayoría ya cuenta solo con una rayita, es decir quedaremos incomunicados en unos minutos más. Esperamos una pronta solución” expresó Lucila antes que se acabe la batería de su celular.