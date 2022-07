Llegaron a Iquitos tras tres días sin energía eléctrica, pero no les permitieron el ingreso por cómo estaban vestidos, asegura moradora.



La señora Asunción Lozano Flores, promotora de salud del caserío Nueva Vida, ubicado al margen del río Itaya y a tres horas de caminata desde el kilómetro 44 de la carretera Iquitos-Nauta, informó que la localidad no cuenta con energía eléctrica desde hace tres días, lo que complica la educación de los niños y los quehaceres cotidianos de los 120 moradores.

Lozano Flores indicó que pese a contar con el servicio de electricidad las 24 horas, comúnmente sufrían apagones que malograban los electrodomésticos y generaban gran disgusto en la población. Es así que desde hace tres días el servicio desapareció por completo luego de la quema de un fusible, por lo que tuvieron que viajar hasta la ciudad de Iquitos para pedir ayuda a la Electro Oriente.

Sin embargo, la moradora señala que el personal ubicado en el ingreso del establecimiento no les permitió ingresar por no estar vestidos “adecuadamente”.

Los ingenieros te pueden apoyar, pero en la entrada no te dejan pasar. Tienes que ir con camisa mangalarga, sin botas. Prácticamente tienes que ir con corbata porque nos ven asì y no nos dejan entrar. Ante ello intentamos llamar para solucionar el problema, pero no tuvimos éxito”, manifestó indignada la señora Asunción.

La promotora de salud afirmó que sus vecinos se encuentran afectados con sus negocios, además, se afectan los alimentos que son guardados en las refrigeradoras. También se ven perjudicados en cuanto a la conectividad, porque no pueden ni siquiera prender la radio para escuchar las noticias, mientras que los niños no pueden usar sus tablets para estudiar.

De este modo, exigió a los funcionarios de la empresa a disponer de un equipo técnico que vaya a la localidad a resolver el problema, pues hasta la fecha se sienten menospreciados por el personal de dicha institución.(A. Padilla)