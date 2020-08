Pobladores de 12 comunidades nativas protestaron en la localidad de Bretaña

Exigiendo una serie de demandas



Hasta localidad de Bretaña en el río Puinahua, llegaron representantes de 12 comunidades nativas, para exigir una serie de demandas, entre ellas, que la muerte de las tres personas, de la comunidad indígena kukama, no quede impune.

Hasta este lugar llegaron José Fachín, asesor de comunidades nativas, Jorge Pérez, presidente de Orpio, Daniel Saboya y Jamer Rodríguez, dirigentes indígenas y otros líderes indígenas del circuito petrolero.

Los dirigentes nativos se trasladaron hasta la localidad de Bretaña y se reunieron con los demás líderes en el pueblo “Villa Gran Tierra”, en el lugar tomaron varios acuerdos y acciones que realizarán en favor de los deudos y de las comunidades nativas que hay por los alrededores.

Los asesores legales, entre ellos Jorge Tacuri, indicó que un equipo de abogados está tomando este caso y que defenderán no sólo las demandas que vienen exigiendo estás comunidades a la empresa Petrotal, sino también, a las viudas e hijos de los indígenas que fueron baleados por la policía.

Los protestantes con pancartas en mano se movilizaron por las principales calles de Bretaña y llegaron hasta el frontis de la municipalidad distrital para alzar sus voces de protesta. En todo tiempo la policía que estuvo brindando las garantías y seguridad del caso. En el lugar también se encontraba el Crnel. PNP Mario Lúcar, quien llegó a Bretaña para conocer insitu la situación del conflicto social que se vive en esta provincia de Requena.

EL DATO

Los miembros de estas comunidades nativas exigen además energía eléctrica, hospital moderno rural e intercultural, el derecho al beneficio del 10% de la producción de petróleo, entre otros, a la empresa Petrotal.

(C. Ampuero)