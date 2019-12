Pobladores atacan Ministerio Público

Presidenta de la Junta de Fiscales indicó que investigarán el hecho para dar con los responsables

Saqueado. Así quedó la sede del Ministerio Público en la localidad de San Lorenzo en la provincia de Datem del Marañón el día de ayer en horas de la tarde, luego que pobladores de este lugar intentaron hacer justicia con sus manos en contra del presunto feminicida, el abogado Felipe Cáceres Rodríguez, quien es el principal sospechoso de la muerte de su exesposa, la periodista Sonia Isabel Alvarado Huayunga de 28 años.

Ante esta situación, el Ministerio Público a través de un comunicado señaló que ante los hechos registrados en la localidad de San Lorenzo del Datem del Marañón, la junta de fiscales superiores de Loreto manifestó su total rechazo al feroz ataque que sufrió la sede del Ministerio Público de esta provincia y también la comisaría de esta localidad.

Invocaron además a la ciudadanía a guardar la calma con la finalidad de no poner en riesgo la vida de las personas y los bienes patrimoniales del Estado que son de la sociedad.

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE FISCALES SE PRONUNCIA

Por su parte, la Mg. Elma Sonia Vergara Cabrera, presidenta de la junta de Fiscales Superiores de Loreto rechazó esta actitud negativa y manifestó que nada justifica lo que se registró la tarde de ayer en esta localidad.

“Definitivamente, lo que ha acontecido hoy (ayer), en el Datem del Marañón, estamos calificándolo como un hecho nefasto, obviamente se tiene que dar las investigaciones del caso por parte del Ministerio Público, pero estamos llamando a la calma a la población, a fin que deponga este tipo de actitudes”, refirió.

Con respecto al caso del presunto feminicidio ocurrió en la zona, sostuvo, “el ministerio público y las demás entidades del Estado estamos trabajando en conjunto para que las investigaciones, en el caso de este presunto feminicidio, lleguen a buen puerto. Por cierto, el día sábado el ministerio público solicitó 9 meses de prisión preventiva, haciendo que el juzgado finalmente dé dicha prisión preventiva. A mérito de ello, el inculpado resultó autor de los hechos, estaba siendo trasladado a Yurimaguas para ser traído a la ciudad de Iquitos, que por cierto ya se encuentra acá y ya está internado en el penal de Guayabamba. Esto ha ocasionado que la gente se exacerbe, que no entienda las circunstancias y, entre comillas, utilicen esto de pretexto para hacer este tipo de actos que no justifican nada”.

En cuanto a la sede del Ministerio Público, estos sujetos han ingresado a las instalaciones, han roto las lunas de las ventanas, se han llevado todas las computadoras, los escritorios; incluso se llevaron la documentación que había en las oficinas, han dejado una parte en el piso, otras fueron tiradas y otras fueron llevadas por los facinerosos. Afortunadamente no se registraron daños personales, no hubo fiscales ni personal heridos y pudieron salir a tiempo del lugar donde se encontraban. Sin embargo, reportaron que un personal de seguridad de esta sede fue agredido por la turba con golpes de puño en la boca, pero no de consideración.

(C. Ampuero)