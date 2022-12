Por presencia y contaminación de dragas ilegales en el río Nanay

La población que habita el alto Nanay en la provincia de Maynas, denunció que su principal fuente de alimentación el río Nanay, se contamina cada día debido a la presencia de dragas ilegales que arrojan desperdicios químicos al agua con la intención de sustraer oro del fondo del agua, hecho que aun no fue frenado por los encargados de valar por la seguridad en al zona como la Policía Nacional del Perú o la Marina de Guerra del Perú.

El señor Luis Aricara, representante de la comunidad Diamante Azul, señaló que ahora en sus cochas y tahuampas, no pescan la misma cantidad de pesces que la de años anteriores, a las que calificó de abundantes y suficientes para la comercialización y la alimentación de sus familias.

“La presencia de las dragas hace que los peses dejen de habitar toda esta zona, porque no buscan oro solo en el río también van a las quebradas y a las cochas, eso nos afecta muchísimo” comentó el señor Aricara.

Pese a la falta de atención de las autoridades, el señor Aricara, manifestó que iniciaron una labor de coordinación con los representantes y comuneros de otros pueblos para comenzar con la detención de personas que surcan el río para llevar insumos a quienes laboran en estas dragas.

El profesor José Manuyama, activista ambiental de Loreto, expresó que desde el año 2019, denunciaron la presencia de dragas ilegales, pero hasta a poco de terminar el año 2022, no evidencia una acción eficiente de los encargados de administrar justicia en acabar con esta mafia que además de contaminar, también llevó otros delitos hasta el alto Nanay.

Para la población que habita esta zona, existen alrededor de 100 dragas ilegales a lo largo de todo el río Nanay, que de manera continua realizan labores de extracción de oro y contaminan el agua que termina en el río Amazonas, pero antes es succionada por la empresa SedaLoreto para abastecer a más de 500 mil habitantes de la ciudad de Iquitos.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, realizó hasta ocho operativos denominados “Tahuampa del Nanay”, en la que, con participación de otras instituciones del Estado, detonaron dragas ilegales e incautaron material para su investigación, la cual hasta el momento no consiguió dar con la identificación e inicio de proceso judicial contra quienes lideran esta organización. (K.Rodríguez)