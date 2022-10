Autoridades del Puinahua alertan

Ante la movilización armada en Puinahua -con gente provista de lanzas y escopetas- anunciada por AIDECOBAP, la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) exigió la inmediata intervención del Estado para evitar un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida e integridad de la población.

“Denunciamos al Gobierno y al país que la paz que caracteriza al Puinahua y la seguridad de nuestras familias está siendo nuevamente amenazada por los inescrupulosos dirigentes de AIDECOBAP”, indicó la Junta tras el anuncio de James Pérez, presidente de AIDECOBAP, de tomar medidas radicales contra la empresa que opera el Lote 95 para que obedezca sus exigencias.

La JAP responsabilizó a James Pérez y a sus asesores sobre cualquier consecuencia o fatalidad que pueda causar la gente armada que ingresará al distrito para romper el orden público y la tranquilidad.

“Las demandas deben ser resueltas con diálogo, para eso fue creada la Mesa Técnica donde hemos logrado acuerdos. Solo fingen ser dialogantes cuando su verdadero rostro es el de la extorsión”, denunció.

Según la JAP, James Pérez, quien no viviría en Puinahua, es el rostro visible de una “organización mafiosa que lucra con el engaño, la extorsión y el aprovechamiento de la gente”. “Ahora nuevamente traerá gente pagada que no es del Puinahua con armas sabiendo que la mayoría de la población ya no quiere paros sino obras y bienestar”, afirmaron.

Destacó que, en virtud del trabajo coordinado con PetroTal -operador del Lote 95- y los representantes legítimos del distrito se han obtenido beneficios concretos, siendo el principal la entrega del Aporte Solidario, apoyo económico realizado con cargo al denominado Fondo de Desarrollo del Distrito de Puinahua, y las obras viales, educativas y de salud que se construyen en virtud del convenio entre la JAP y la empresa.

“James Pérez, cualquier víctima que cause tu movilización armada recaerá sobre ti. la gente ya conoce tus engaños y sabe que solo quieres manejar a tu antojo el dinero que debe beneficiar a todos”, señaló la JAP en referencia a la negociación de la administración del fondo de desarrollo propuesto por Petrotal para financiar obras e intervenciones en la localidad con el 2.5% del valor de su producción petrolera.