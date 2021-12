Expresó muy seriamente el Dr. Luis Enrique Ávalos Villacorta, médico neonatólogo del mencionado establecimiento de salud.



Afirmó que hace tiempo que el actual ambiente del hospital Iquitos, dejó de ser un centro de contingencia.

Y es que la mayoría de casos de diversas especialidades, en vez de ir al hospital regional, que es el hospital de referencia; emprenden su ruta desesperada hacia el también llamado “hospital de los pobres”.

Y esto también, debido a que hasta el momento el hospital regional “no se ha puesto los pantalones” para empezar a atender en todas las especialidades de salud ya que el covid ha caído notablemente. No puede ser que haya un embalse de pacientes que esperan una cirugía, cuando el regional cuenta con 6 salas para operaciones. Eso evidencia una falta de capacidad grande.

Todo se lo están cargando al hospital Iquitos y eso no es dable. Sobre el punto se dialogó con el Dr. Luis Ávalos, que trabaja en un área absolutamente vulnerable como es neonatología, donde ingresan los niños recién nacidos con alguna complicación. Los techos y paredes de esos lugares están llenos de moho, no son adecuados.

“Yo en verdad no comprendo cuál es el criterio con el que trabajan los funcionarios de la región. Desde hace tiempo que el hospital Iquitos ha dejado de ser de contingencia, venimos trabajando como si fuera el hospital referencial y el referencial es el hospital regional de Loreto.

Todos vienen acá, en estos instantes tengo una paciente en emergencia que luego no fue aceptada en el regional habiendo sido atendida en principio allá. Está grave y lo pueden constatar ahorita.

Muchos nacimientos se dan acá, las gestantes vienen desde otros distritos siendo que corresponden a la jurisdicción de otro hospital. Y eso está ocurriendo con todos los servicios no solo en neonatología. También en pediatría, cirugía, traumatología. No sé qué piensan las autoridades, hace mucho tiempo que estamos dejando de ser un hospital de contingencia.

No tenemos la capacidad, ni las condiciones donde laboramos. Éstas no son adecuadas para la atención de un paciente. No tengo personal, cuento con dos enfermeras para cuidar a 10 neonatos. En la Unidad de Cuidados Intensivos tengo a dos pacientes graves por convulsión neonatal; por cada uno de ellos se necesita una enfermera y no hay. Se tiene que sacar de otra área” dice Ávalos.

¿Por lo que indigna que hasta ahora no puedan concluir con el nuevo hospital?

-También falta la participación de la colectividad, del pueblo, de las organizaciones de base para exigir lo que es suyo. La población se viene a atender acá, se dice que es el “hospital de los pobres”, entonces el pueblo debe salir y exigir a las autoridades, al gobernador de Loreto que termine ese “elefante blanco”.

Exigir al gobernador que concluya con la obra, si falta presupuesto que lo habilite para que lo acaben cuanto antes y así salvar a la población de sus dolencias y necesidades básicas de salud.

Al final, el doctor Ávalos, mencionó que en ese nosocomio nacen aproximadamente entre 10 a 15 niños por día. Es decir, unos 300 al mes.