Población de Saramurillo lleva 20 días de bloqueo de puertos

Exigen ejecución de obras para el mejoramiento de servicios básicos.



La población de la comunidad Saramurillo, en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, lleva 20 días en pie de lucha luego de que el pasado 16 de julio decidieran tomar acciones ante las promesas incumplidas por parte del Estado peruano que datan desde las mesas de diálogo de 2016.

Así lo informó el apu de la comunidad, Juan Navarro, quien precisó que desde el mes pasado se realiza el bloqueo a las embarcaciones fluviales que transportan hidrocarburos, con la finalidad de impedirles el paso a la estación 1 de Petroperú. Sin embargo, aclaró que no se tomaron las instalaciones de la empresa petrolera.

Además, aseguró que la plataforma de lucha surge por el incumplimiento de compromisos del gobierno peruano en cuanto a la ejecución de proyectos en la mejora de servicios básicos. Entre ellos la ampliación de la electrificación, implementación de la institución educativa y el puesto de salud, y la construcción de una carretera.

El dirigente indígena argumentó que la población se encuentra cansada de las excusas del Estado para la materialización de estos proyectos, por lo que afirmó que no levantarán la medida de lucha hasta no evidenciar que las promesas sean concretadas por el nuevo gobierno.

*Recordemos que en Setiembre de 2016, los dirigentes de la comunidad de Saramurillo se reunieron con una Comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), un hecho que se llevó a cabo tras el bloqueo del río Marañón. (A. Padilla)