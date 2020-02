“Población de Loreto debe consumir más los productos de la zona”

Expresó el Ing. Industrial Edwin Escobar, jefe de Planta de Mililac.

Pronto se expenderá arroz fortificado en los principales supermercados de Iquitos.

Productos cuentan con la estricta Validación HACCP que otorga Digesa.

Ad portas que el producto salga a la venta común a través de los principales centros comerciales de la ciudad, se pudo visitar la Planta de Fraccionamiento de Arroz, Mezclado y Envasado de Arroz Fortificado.

Observándose una higiene impecable, avisos de seguridad por toda la zona de trabajo, así como ambientes especiales por la cadena donde transita el producto a fin que salga al público con Calidad A1.

El Ing. Edwin Escobar, profundizó en la calidad del producto y de toda la rutina empleada desde la adquisición de insumos, la mezcla, el proceso cotidiano para finalmente conseguir el objetivo que el alimento llegue en un 100% óptimo a las personas.

“Tenemos la línea de arroz fortificado. Se compra el arroz superior y el grano símil, ambos se mezclan y los envasamos. Es un arroz especial que contiene vitaminas y minerales. Se oferta a los programas sociales, pero también se podrá comprar y consumir de manera cotidiana.

Desde ahora se estará haciendo entrega a un conocido supermercado. Esperamos poder ofertar en mayor cantidad a través de los supermercados que hace poco están abriendo. Toda la familia lo puede consumir ya que es muy beneficioso porque tiene vitaminas y minerales.

Además, la Planta de Fraccionamiento de Arroz y línea de arroz fortificado; cuentan con una validación HACCP. Dicha validación es otorgada por Digesa previa evaluación de la planta a fin de verificar que cumpla con las condiciones higiénicas, sanitarias, con buena infraestructura, maquinaria, con personal capacitado.

Una vez que evalúan eso, nos dan la validación que significa que somos una planta que cumple con todos los requisitos higiénicos, sanitario y que el producto que procesamos sí cumple con todas las normas que pide Digesa”, mencionó Escobar.

Igualmente, habló y mostró la línea continua de la producción que pasa por maquinaria de acero inoxidable.

“Contamos con maquinaria de acero inoxidable, la línea es continua, casi automática. El operador echa el arroz y el grano símil y no los toca hasta que ya salen envasados. Se combinan los granos.

Hoy las instituciones competentes son muy estrictas, a fin que las empresas cumplan con el protocolo de aseguramiento de calidad. Por lo que acá trabajamos el tema con máximo celo a fin que el producto salga al mercado con máxima calidad a beneficio de los consumidores”, dio a conocer el ingeniero industrial.

Finalmente, hizo un llamado a los consumidores de la región a fin que adquieran el producto de manera continua ya que es fortificado y ello redundará, sin duda, en una mejor calidad de alimentación para toda la familia.

“Creo que la población de Loreto debe dar más interés a todos los productos que se generan en la zona, ya que con ello se genera más mano de obra, genera mayor movimiento económico.

Es difícil hacer empresa en Loreto, si se produce acá y la población no apoya pues no irá bien, y la gente que trabaja se retira, eso es lamentable. Hay que fomentar que se consuma lo que la industria loretana produce y así generar mayor desarrollo”, concluyó.