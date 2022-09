El resto de motonaves seguirán impedidas por decisión del pueblo nativo en pie de lucha



La población nativa de Cuninico del distrito de Urarinas de la provincia y región Loreto, que mantiene impedido la navegación fluvial del río Marañón a la altura de su comunidad, permitieron que dos de las 16 motonaves continúen su ruta debido a los pasajeros que estaban a bardo.

Según contó el señor Wilmer Silvano Reátegui, padre de una pasajera que está a bordo de la motonave Eduardo IV, permitieron que dos lanchas continuarán su recorrido pasado las 8:30 de la mañana de ayer. “Lo que me dijo mi hija es que, solo permitieron que una lancha que viene a Iquitos y una que va a Yurimaguas continúen su ruta, por los pasajeros que ya pasaron cuatro días en la zona y están cansados” dijo el hombre.

Por el momento, el resto de embarcaciones, la mayoría que transporta carga, quedaran impedidas de seguir su camino. Según contó Galo Vásquez, representante indígena de la comunidad, las motonaves no están retenidas o secuestradas, ellas pueden retornar a su punto de partida.

Mientras tanto, en el puerto de Masusa, hay varias embarcaciones quienes cambian constantemente su día de partida, debido a que podrían quedar atrapados por varios días en la medida de fuerza adoptada por los nativos afectados por la contaminación petrolera. “No vamos a zarpar hasta no estar seguros de que podemos ir. Eso se le explica al pasajero” manifestó el tripulante de una lancha con destino a Yurimaguas.

Por su parte varios pasajeros mostraron su malestar debido a que explicaron que tienen que tomar este transporte por ser el más económico para poder transportarse hacia la provincia de Alto Amazonas. (K. Rodriguez)