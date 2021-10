Alcalde apuesta por el divisionismo lo que hace que la empresa salga ganadora ante la lucha indígena.



Para mañana la empresa Petrotal ha invitado a las autoridades y a la población que días antes protestó porque la empresa petrolera firmó adenda de convenio con la federación Aidecobap a fin que ellos manejen 1´300 mil soles en expedientes técnicos para varias comunidades.

Hoy nuevamente los integrantes de la federación y gran parte del pueblo, han emprendido movilización ante el Lote 95 de Bretaña, lo que pone en riesgo el diálogo solicitado para el día 20 de octubre.

“A nosotros no nos ha llegado ninguna invitación para ese diálogo, además no asistiríamos porque todo eso está generando el alcalde Arnulfo Tafur. Hace divisionismo y eso lleva al atraso y aprovechamiento del gobierno. Ese es un maquillaje entre la empresa y el alcalde.

El Estado se goza de todo esto. Nosotros seguimos adelante con el convenio, con la adenda de los expedientes técnicos. La municipalidad no tiene base fundamental para ello. De pronto por salirse de la presión la empresa dice que deja sin efecto, pero no es así el convenio sigue en marcha” habló el dirigente Milton Mori.

También se conversó con el dirigente James Pérez, sobre la movilización del pueblo de Bretaña al Lote 95.

“El alcalde Arnulfo Tafur, es quien divide. Con ese alcalde no hemos conversado para que luego él se tome la libertad de atribuirse el hablar en nombre del movimiento indígena. Si él lo desprecia, lo odia, lo maltrata al pueblo.

Él se ha dado la osadía de enviar una carta a la PCM pidiendo diálogo para evitar conflictividad social en el Puinahua, pero ellos son los que generan eso y nos ponen como los conflictivos.

La adenda firmada con la empresa sigue adelante, no hay marcha atrás. La municipalidad no ha firmado convenio con la empresa Petrotal para que ahora ellos quieran hablar por nosotros. No es así” dijo Pérez.