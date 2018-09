Con misa y procesión alrededor de la Plaza de Armas de Iquitos.

Con la imagen de Santa Rosa de Lima, los oficiales, sub oficiales y personal administrativo de la Policía Nacional, en coordinación con autoridades locales y población en general, rindieron homenaje a la Patrona de América con una Misa Te Deum y una procesión por alrededor de la Plaza de Armas de Iquitos, el último 30 de agosto.

El general PNP Herly Rojas Liendo, jefe de la IV Macro Región Policial de Loreto, dio a conocer que la Festividad de Santa Rosa de Lima, es en toda América Latina, e Iquitos no es la excepción.

“Rendimos homenaje a nuestra Santa Patrona que siempre nos protege durante todo el año. Nosotros, los policías, siempre estamos en riesgo por proteger a la ciudadanía y nuestro fervor religioso hace que diariamente nos pongamos en las manos de Dios y Santa Rosa”, refirió el general PNP.

Por su parte, el monseñor de Iquitos Miguel Olaortúa Laspra, en la misa Te Deum aseguró que todos los peruanos debemos seguir el ejemplo de Santa Rosa de Lima para ser ciudadanos de bien.

Posterior a esto, los altos mandos y sub oficiales de la PNP junto a personal de las fuerzas armadas y autoridades presentes, realizaron la procesión de la Santa Patrona alrededor de la Plaza de Armas de Iquitos.

(C. Ampuero)