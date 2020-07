Plaza Bolognesi se encuentra abandonada

A menos de dos años de su culminación

En diciembre del año 2018 se concluyó la obra de la plaza Bolognesi, siendo alcaldesa provincial de Maynas en ese entonces Adela Jiménez Mera, y al margen de todos los problemas ya conocidos que la construcción de esta plaza significó, hoy en día su estado es realmente lamentable.

Este proyecto denominado “Mejoramiento de la Plaza Bolognesi, distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Loreto”, fue ejecutado por la empresa GRUPO CPM, cuyos representantes en ese entonces eran Christian Zeus Pinasco Montenegro y Jhuliana Fiorella Rivas Piña, y en la misma se invirtió un millonario presupuesto; sin embargo, aún no son ni dos años de haber sido terminada y luce abandonada, puesto que solo basta recorrer la mencionada plaza para darse cuenta de ello.

Los dos invernaderos construidos en la plaza, y que supuestamente son el símbolo distintivo de este lugar, hoy se encuentran inservibles, ya que todas sus mallas se encuentran rotas, sus piletas no sirven, sus luces no funcionan, y no cumplen con la función para las cuales fueron creadas.

La maloca principal de la plaza, hoy está abandonada y el techo viene cayéndose, literalmente, a pedazos; ello ocasiona que ante cualquier lluvia este espacio termine convirtiéndose en un reservorio de agua.

Pero ello no es todo, además, todos los juegos para niños colocados en este lugar de esparcimiento público se encuentran deteriorados, dañados por completo y algunos simplemente ya no se encuentran y solo quedan algunos fierros expuestos de sus bases.

A todo ello también se tiene que sumar el mal estado de los postes de alumbrado público de toda la plaza, los mismos que tienen los focos quemados o rotos, y algunos incluso presentan cables de electricidad expuestos, los mismos que fácilmente pueden ser agarrados y dañados por un niño o un perro, ocasionando una tragedia.

Todo ello refleja que la plaza Bolognesi ni si quiera recibe un adecuado mantenimiento, pese a haber costado muchísimo dinero, así como también hay una falta de seguridad en este lugar.

Pero, si bien es cierto que la limpieza y mantenimiento de la plaza debería ejecutarlo la municipalidad, también está el hecho de que los mismos ciudadanos no saben cuidar algo que costó tanto dinero, puesto que se puede observar que hay pintas y grafitis por todos lados, así como personas que dejan su basura debajo de los asientos o en medio de la plaza, pero nunca en los tachos de basura, los cuales por suerte si se encuentran en buen estado, pero no son usados por los ciudadanos.

