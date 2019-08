Playas aptas

Estamos disfrutando del verano en esta parte del país, donde el 60% es territorio amazónico con sus respectivas particularidades, como el caso de la cuenca del río Napo donde deben estar en creciente mientras en todas las demás cuencas de Loreto las playas resplandecen las orillas.

La temperatura ayer ha estado en sus 33 grados y muchos en este feriado largo están felices que así sea para disfrutar de las aguas dulces que tenemos y la arena y blanca que la vaciante muestra engalanada, donde las taricayas suben a poner sus huevos, y hay más conciencia de dejarlas para la reproducción de los charitos (crías).

Y como nada es perfecto, aunque hay imperfecciones evitables, pero no es nuestro caso con los espejos de agua que no son aptos para los bañistas, como el sector del lago de Moronacocha donde terminan su recorrido urbano las aguas servidas (desagüe) de Iquitos.

Es importante que las autoridades de Salud a través de su respectiva instancia de salubridad en coordinación con otros órganos estatales afines, nos den la relación de playas cuyas aguas es mejor no zambullirse por riesgo a enfermedades propias del mal estado.

Estos riesgos están en toda la región Loreto, y en las cuencas donde hubo o les alcanzó el derrame de petróleo, es importante advertir y puntualizar cuáles son los lugares de zonas de ríos o lagos donde las personas no deben bañarse por medidas de prevención. Los estudios que realizan son de alcance regional y es de suma necesidad conocerlos.

También el tema de seguridad para los bañistas son las municipalidades provinciales y distritales, junto a las autoridades administradoras del área acuática (Capitanía de Puerto) que deben transmitir las recomendaciones para el público asistente.

Otro aspecto que seguro ya lo vieron con anticipación, es el ordenamiento de los botes colectivos (peque peques) que hacen ese servicio desde una orilla a otra, unos tramos más largos que otros, por lo que una de las medidas de seguridad es el uso del chaleco salvavidas.

Estas y otras reglas han hecho que en los últimos años tengamos mínimos accidentes fluviales en época de playa, por lo menos en Iquitos. Alerta total.