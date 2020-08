Plantón por muerte de voleibolista Loretana Norma Pacaya Levi

Hoy a las 6:00 am., frente al Hospital de EsSalud.

“La muerte de mi señora no ha sido por coronavirus, ha sido por negligencia médica”, dice esposo de occisa.

Una infección urinaria la llevó a pasar consulta por emergencia en el hospital de EsSalud de Iquitos, pero aparentemente un antibiótico al cual sería alérgica le habría provocado un shock y luego la muerte por paro cardíaco, señala con mucho dolor Iván del Águila, tras la muerte de su esposa la conocida voleibolista loretana Norma Pacaya Levi, quien dejó un hijo de 8 años.

“Es algo absurdo lo que han hecho con mi señora y conmigo, ya hice la denuncia policial y espero que se diga la verdad que mi esposa no ha muerto por coronavirus sino por negligencia médica, ella era alérgica y así dice en su historia clínica y la doctora Irma Heredia Capcha, no leyó”, dice Iván del Águila.

“Tengo fotos que tomé al cuerpo de mi señora en el frigorífico y se nota la intoxicación, es algo muy espantoso como estaba su cuerpo. Llegamos el domingo por la tarde a emergencia por problemas en riñones, al ser atendida le pusieron Tramadol y le dispusieron exámenes de orina y sangre”, hasta ahí señala que estaban tranquilos.

“Con los resultados proceden a medicarla con Ceftriazona de 1 g., a las 2 horas y media, empezó a convulsionar, no siendo auxiliada por el personal médico y asistencial, yo llegué a trauma shock con la ayuda de pacientes que estaban ahí y quieren ser testigos”.

Otra parte del drama de su vida que cuenta el esposo de quien en vida fue la destacada voleibolista Norma Pacaya, es lo que su esposo denuncia que le condicionaron para entregarle el Acta de Defunción, “que tiene que salir muerte por coronavirus, sino no me darían el acta. La indignación es mayor, porque a la negligencia médica se suma la clara intención de ocultar la realidad de los hechos”, declara y señaló que quien firmó el acta fue el Dr. en Patología Francisco Flores Echevarría.

Por ello para exigir justicia y se diga la verdad de los hechos hoy los amigos de la destacada deportista realizarán un plantón frente al hospital de EsSalud desde las 6 a.m.

Exigirán se realicen los exámenes post morten y la prueba correspondiente, “estamos seguros determinará que la causa de muerte no fue el COVID 19, así como señalo en la denuncia policial”. (Diana López M.)