Piden elecciones trasparentes y sin interferencia política y económica del Gobernador Fernando Meléndez.

Ayer en horas de la tarde se ha realizado un plantón y vigilia en la fachada de la sede del Jurado Electoral Especial de la Provincia de Maynas.

La protesta se dio porque la población quiere impedir que el gobernador regional, Fernando Meléndez, interfiera en la resolución que emitirá el JNE, respecto a una tacha interpuesta contra el candidato de Restauración Nacional, Elisbán Ochoa Sosa, por lo que piden transparencia en el proceso, toda vez que en la ciudad de Lima se viene llevando las audiencias a las apelaciones de tachas que en primera instancia fueron declaradas improcedentes.

Militantes del partido de “la espiga” y diversas personas se encontraban con carteles, pancartas y banderas en mano pidiendo que el JNE tome una decisión justa. En los carteles se lee frases como: “Clan Meléndez, el pueblo los repudia” y “Jurado Nacional de Elecciones, no te vendas al color naranja”.

En este contexto, en las últimas horas se ha difundido una entrevista del gobernador Meléndez, quien manifiesta que Ochoa no ha dejado claro de dónde financia su campaña electoral, y que él (Meléndez Celis) será uno de los que impida la elección de Ochoa, para el cargo gobernador en las elecciones el próximo 07 de octubre.

En tanto se tiene conocimiento que el lunes de la próxima semana el órgano electoral emitiría la resolución donde confirmaría si procede o no la apelación interpuesta por el ciudadano, Aron Valles Pacaya, quien es cuestionado debido a que tiene como ocupación albañil, toda vez que las tasas que se pagan para interponer tacha y apelación tienen un costo de más 4,600 soles, sin contar el pago de abogado quien sustenta la tacha, monto que sería casi imposible pagar por una persona que tiene la mencionada ocupación.